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"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

2.4т
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У Києві лікар однієї з приватних клінік через неправильний аналіз крові, зроблений відомою медичною лабораторією, поставив пацієнту помилковий діагноз "інфаркт".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів киянин Володимир Корбут. "Я воскрес", – почав свій пост він.

"Знаєте, як я потрапив у цю історію? У мене тягнуло руку, і я записався на прийом до лікаря, дивом на 15:00", – пояснив він.

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Через неправильний аналіз крові киянину поставили діагноз інфаркт

Через неправильний аналіз крові киянину поставили діагноз інфаркт

Facebook/Владимир Корбут

Чоловік розповів, що його прийняв "нормальний лікар", який вислухав симптоми і поставився до нього з розуміння. Кардіограма та перевірка тиску не показала жодних проблем, проте коли лабораторія повідомила медику результати аналізу крові, лікар, за словами Корбута, "побілів".

Він сказав, що результати показали вироблення тропоніну, що свідчить про інфаркт міокарда. Далі доктор викликав пацієнту "швидку". Там фельдшер зробив чоловікові тест, який не підтвердив побоювання на інфаркт.

"Мене транспортували на "швидкій" у лікарню, де виявилося, що немає у мене ніх*ра і мені до інфаркту як людству до Марса", – додав він.

Корбут поскаржився, що за цей час встиг "померти і воскреснути". При цьому він наголосив, що не звинувачує співробітника першої клініки, який його прийняв.

"Як навіть найнормальніший лікар може ухвалити правильне рішення на підставі неправильного аналізу?" – обурився він.

Обережно, в пості багато нецензурної лексики!

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

"Я воскрес": відома лабораторія поставила здоровому киянину смертельний діагноз

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові у 19-річної дівчини стався інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками. У результаті лікарської помилки пацієнтка померла.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
Теги
клініка Добробут хвороба лікарська помилка
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Гоша Злой
Гоша Злой
так много букв в новости)
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