Кров з носа: лікарка назвала несподівані причини симптому, що лякає

Мало хто може зберігати спокій, якщо несподівано носом починає йти кров.

Цей симптом насправді лякає, адже якщо носовій кровотечі не передували травма, то починаєш думати про найстрашніші захворювання, які він тільки може супроводжувати.

Але насправді не все так страшно, як може здатися. Терапевт Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, що судини на слизовій оболонці носа дуже тонкі, тому привести до їх надриву можуть навіть незначні збої в організмі або малопомітні зовнішні подразники. І щоб усунути це страшне криваве явище, досить знайти причину і швидко її нейтралізувати.

Носова кровотеча може налякати навіть самого запеклого сміливця АиФ

Занадто сухе повітря в приміщенні

Зверніть увагу, де найчастіше трапляється носова кровотеча. Якщо в приміщенні, то причина швидше за все криється в пересушеному повітрі всілякими обігрівачами.

Так, в такому середовищі зневоднюється не тільки шкіра і волосся, але і слизові оболонки, зокрема, в носі. Через це тонкі судини стають ще більш ламкими, і будь-який дотик може привести до їх надриву.

Зазвичай кровотечу через нестачу вологи в приміщенні видають закладеність носа, сухість у роті або незрозуміле чхання.

"Щоб врятуватися від неприємного симптому, встановіть в приміщенні зволожувач повітря або частіше зрошуйте його водою. А також обзаведіться великими кімнатними рослинами з м'ясистим листям – вони допоможуть підтримувати нормальну вологість", - рекомендує лікар.

Перегрів

Перегрів можна заробити не тільки влітку в спеку і духоту. До нього можуть призвести надлишок одягу, а також занадто високі температури на обігрівачах в приміщенні. У будь-якому випадку це стан призводить до підвищення тиску, від чого і піде носом кров.

"Одягайтеся по погоді – хоч і кажуть, що "пар кісток не ломить", але насправді це такий же стрес для організму, як і переохолодження. І не перестарайтеся з синтетичним одягом – він погано пропускає повітря, провокуючи на тілі ефект сауни, і може стати причиною перегріву. Крім того, не нагрівайте приміщення до дуже високих температур, особливо в нічний час, коли ви спите", - порадила доктор.

Бракує аскорбінки

Спровокувати носові кровотечі може і нестача вітамінів, що особливо актуально взимку або навесні.

Зокрема, мова про вітамін С. Так, навіть при найменшому дефіциті аскорбінки судини стають більш ламкими, і першими про це "скажуть" запалені ясна і періодичні виділення кривавого слизу з носа. Пізніше, якщо нічого не зробити, до цих симптомів приєднається швидка стомлюваність, дратівливість і біль в м'язах.

"Просто постарайтеся щодня поповнювати запаси вітаміну С в організмі. Кращі помічники в цьому – цитрусові, квашена капуста, цибуля, а також шипшина і обліпиха. Якщо ж через кілька днів стан не поліпшується, зверніться до лікаря – він призначить обстеження і пропише необхідні препарати або вітамінні добавки", - підказала терапевт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як швидко впоратися з носовою кровотечею.

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