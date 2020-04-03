"Кращі ліки від коронавірусу": тисячі лікарів підтвердили найбільш ефективний препарат

Малярійний препарат гідроксихлорохін є найкращими ліками від коронавірусу, доступним в даний час.

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Про це свідчать дані міжнародного опитування тисяч лікарів, передає DailyMail.

Так, з 6200 опитаних лікарів з 30 країн більшість (37%, – Ред.) Заявили, що даний препарат "найбільш ефективна терапія" вірусу.

Однак, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує на відсутність доказів того, що які-небудь ліки, з існуючих у світі, можуть запобігти або вилікувати хворобу.

Втім, в умовах наростаючої кризи лікарі в Європі, США і Китаї отримали ліцензію на призначення перспективного препарату пацієнтам з COVID-19.

Гідроксихлорохін DailyMail

А ось Великобританія завадила клініцистам виділяти гидроксихлорохин - форму хлорохина - до завершення клінічних випробувань.

Представник Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення сказав: "У Великобританії вже проводяться клінічні випробування, щоб оцінити, чи підходять існуючі ліки, в тому числі і гідроксихлорохін, для лікування COVID-19".

"До тих пір, поки у нас немає чітких і переконливих доказів того, що ці методи лікування є безпечними і ефективними, їх слід використовувати тільки в рамках клінічних випробувань. Люди повинні продовжувати слідувати порадам NHS і залишатися вдома", – заявив він.

Хлорохін (CQ), відомий як Арален, і аналог гідроксихлорохіну (HCQ), відомий як Плаквеніл, є добре відомими лікарськими засобами. Вони прописані для лікування ревматоїдного артриту та вовчака ще з 1940-х років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Україні ведуться переговори про постачання препаратів з діючою речовиною гідроксихлорохін, яке продемонструвало ефективність при лікуванні коронавірусу COVID-19.

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