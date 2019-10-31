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/ Хвороби і лікування

Кожна десята смерть: в Україні забили на сполох через повітря-вбивцю

1.8т Читати матеріал російською

Кожну десяту смерть в Україні пов'язують із брудним повітрям. Воно несе пряму загрозу життю й здоров'ю українців.

Як стверджується в сюжеті ТСН, серед найнебезпечніших наслідків – злоякісні новоутворення, хвороби серця та органів дихання.

"Дослідження глобального тягаря хвороб – воно проводиться в усьому світі. Саме за смертністю ми в п'ятірці лідерів. Після нас – Північна Корея, Грузія там десь поруч, Центрально-африканська республіка", – каже заступник директора Центру громадського здоров'я України Владислав Збанацький.

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Повітря в Україні стає вбивцею

Повітря в Україні стає вбивцею

Ілюстрація

Зазначається, що погане повітря в центрах мегаполісів формують автомобілі й автобуси, що працюють на дизелі.

Водночас згадується випадок у Британії з жінкою, яка судиться з повітрям. Її дочка зростала в будинку біля великого шосе на півдні Лондона, через що, ймовірно, у неї розвинулася астма й трапилося 27 госпіталізацій за три роки. Зрештою дев'ятирічна Елла померла. "Вона хворіла три роки. І три роки станція моніторингу фіксувала спалахи забруднення біля будинку. У нас є ці документи! Я не хочу нікого карати – це не поверне дитини! Я хочу, щоб суд визнав факт смерті через якість повітря. І, можливо, тоді уряди всього світу почнуть щось робити", – каже мама дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією медиків, східні регіони України сьогодні є лідерами за кількістю хворих на рак. Проблема полягає у критичному занепаді екології.

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Dell Alex
Dell Alex
"Дочь случая в Британии жила в доме возле шоссе". Обозовцы, у вас там хоть один корректор есть? Или вы даже слова такого не слышали? )))
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