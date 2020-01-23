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ВООЗ дала офіційну назву смертельному вірусу з Китаю

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Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що смертельний вірус nCoV із Китаю поки не отримав загальновживаної назви, але має тимчасову.

У ВООЗ його називають "новий коронавірус 2019 року", заявила в четвер, 23 січня, глава відділення пандемічних та епідемічних захворювань організації Сільвія Брайанд, передає "Інтерфакс".

"Було вирішено, що... екстрений комітет може зібратися і вибрати назву [вірусу]. Поки ми цього не зробили, тому що насправді у нас немає часу. Але ми зробимо це, коли з'явиться час", – сказала Брайанд.

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"Наразі всі згодні з наявною назвою, ми можемо з нею працювати, вона зрозуміла всім на планеті. Так що це гарна назва на цей момент", – додала вона.

Коронавірусу nCoV вибрали тимчасову назву

Коронавірусу nCoV вибрали тимчасову назву

Капитал

Як писав OBOZREVATEL, 23 січня відбулося екстрене засідання ВООЗ, присвячене масовому поширенню нового коронавіруса.

Глава організації заявив, що поки оголошувати надзвичайну ситуацію в зв'язку зі спалахом nCoV передчасно, однак закликав зібратися на наступні збори вже 24 січня.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус 2019-nCoV
Теги
хвороба вірус інфекція
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