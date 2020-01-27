Кількість жертв зростає: смертельний коронавірус із Китаю вдарив по двох нових країнах

Коронавірус 2019 nCoV, який уперше був виявлений у китайському місті Ухань, 27 січня офіційно був зареєстрований у двох нових країнах: Шрі-Ланці та Камбоджі.
VOA Cambodia пише, що перший випадок захворювання підтверджений у прибережній камбоджийській провінції Преах Сіанук. Хворий прилетів з Уханя.
"Троє інших членів його сім'ї наразі перебувають під наглядом. Усі чотири людини проходять лікування чи спостереження в лікарні Преа-Сіанук", – йдеться у повідомленні.
Сім'я прибула в Камбоджу 23 січня, а 25 січня в 60-річного громадянина Китаю Цзя Цзіньхуа почалися симптоми, схожі на ознаки грипу.
У Шрі-Ланці перший випадок захворювання на новий вірус був діагностований у 43-річної громадянки Китаю. Вона прибула на острів із китайської провінції Хубей (адміністративний центр – Ухань), який є епіцентром захворювання, передає News 1st.
"Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню 25 січня. У понеділок її аналізи показали позитивну реакцію на коронавірус", – йдеться у повідомленні.
Крім того, перший випадок смерті від nCoV був зафіксований у столиці Китаю Пекіні, повідомляє Reuters.
Помер 50-річний чоловік, який був інфікований вірусом 22 січня. До цього він відвідував Ухань.
Коронавірус виявили в Камбоджі та Шрі-Ланці
Соцмережі
Як писав OBOZREVATEL, 27 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV на світовому рівні.
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