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/ Хвороби і лікування

Кількість жертв зростає: смертельний коронавірус із Китаю вдарив по двох нових країнах

2.6т
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Коронавірус 2019 nCoV, який уперше був виявлений у китайському місті Ухань, 27 січня офіційно був зареєстрований у двох нових країнах: Шрі-Ланці та Камбоджі.

VOA Cambodia пише, що перший випадок захворювання підтверджений у прибережній камбоджийській провінції Преах Сіанук. Хворий прилетів з Уханя.

"Троє інших членів його сім'ї наразі перебувають під наглядом. Усі чотири людини проходять лікування чи спостереження в лікарні Преа-Сіанук", – йдеться у повідомленні.

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Сім'я прибула в Камбоджу 23 січня, а 25 січня в 60-річного громадянина Китаю Цзя Цзіньхуа почалися симптоми, схожі на ознаки грипу.

У Шрі-Ланці перший випадок захворювання на новий вірус був діагностований у 43-річної громадянки Китаю. Вона прибула на острів із китайської провінції Хубей (адміністративний центр – Ухань), який є епіцентром захворювання, передає News 1st.

"Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню 25 січня. У понеділок її аналізи показали позитивну реакцію на коронавірус", – йдеться у повідомленні.

Крім того, перший випадок смерті від nCoV був зафіксований у столиці Китаю Пекіні, повідомляє Reuters.

Помер 50-річний чоловік, який був інфікований вірусом 22 січня. До цього він відвідував Ухань.

Коронавірус виявили в Камбоджі та Шрі-Ланці

Коронавірус виявили в Камбоджі та Шрі-Ланці

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Як писав OBOZREVATEL, 27 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV на світовому рівні.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
Теги
хвороба вірус
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