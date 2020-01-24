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Китай у полоні смертельного коронавірусу: кількість жертв перевалила за 40

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Від нового коронавірусу nCoV у китайській провінції Хубей померли вже 39 осіб.

Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомив Global Times із посиланням на місцеву владу. Раніше повідомлялося про 24 жертви в цьому регіоні та 2 за його межами. Таким чином, загальна кількість померлих сягає мінімум 41.

Усього кількість підтверджених заражених у Китаї, за офіційними даними, склала близько 900 осіб.

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За даними видання, всі померлі в провінції Хубей – жителі міста Ухань.

У Китаї зросла кількість жертв коронавірусу

У Китаї зросла кількість жертв коронавірусу

euronews.com

Як писав OBOZREVATEL:

  • У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

  • Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

  • Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай Ухань
Теги
вірус смерть інфекція
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