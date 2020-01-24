Китай у полоні смертельного коронавірусу: кількість жертв перевалила за 40

Від нового коронавірусу nCoV у китайській провінції Хубей померли вже 39 осіб.

Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомив Global Times із посиланням на місцеву владу. Раніше повідомлялося про 24 жертви в цьому регіоні та 2 за його межами. Таким чином, загальна кількість померлих сягає мінімум 41.

Усього кількість підтверджених заражених у Китаї, за офіційними даними, склала близько 900 осіб.

За даними видання, всі померлі в провінції Хубей – жителі міста Ухань.

У Китаї зросла кількість жертв коронавірусу euronews.com

Як писав OBOZREVATEL:

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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