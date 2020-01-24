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/ Хвороби і лікування

Смертельний вірус прийшов в Європу: у Франції на nCoV захворіли двоє осіб

1.9т
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У Франції в п'ятницю, 24 січня, були виявлені перші два випадки захворювання на коронавірус nCoV.

Перший пацієнт проходить лікування в Бордо, а другий – у Парижі. Про це повідомила міністр охорони здоров'я країни Аньєс Бюзен, передає France Info.

"Пацієнту [в Бордо] 48 років, він повернувся з Китаю, проїжджав через Ухань. Він звернувся [до лікарні] з симптомами 23 січня. Від учорашнього дня він госпіталізований у Бордо в індивідуальний бокс", – сказала Бюзен.

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Прилетіла з Уханя: в США другий пацієнт заразився смертоносним китайським вірусом

Вона зазначила, що після прибуття до Франції чоловік контактував із десятком людей.

Відомо, що другий заражений знаходиться в індивідуальній палаті в паризькій лікарні Bichat.

У Франції зафіксували коронавірус nCoV

У Франції зафіксували коронавірус nCoV

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

  • У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

  • Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

  • Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Франція
Теги
інфекція вірус
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