Смертельний вірус прийшов в Європу: у Франції на nCoV захворіли двоє осіб

У Франції в п'ятницю, 24 січня, були виявлені перші два випадки захворювання на коронавірус nCoV.

Перший пацієнт проходить лікування в Бордо, а другий – у Парижі. Про це повідомила міністр охорони здоров'я країни Аньєс Бюзен, передає France Info.

"Пацієнту [в Бордо] 48 років, він повернувся з Китаю, проїжджав через Ухань. Він звернувся [до лікарні] з симптомами 23 січня. Від учорашнього дня він госпіталізований у Бордо в індивідуальний бокс", – сказала Бюзен.

Вона зазначила, що після прибуття до Франції чоловік контактував із десятком людей.

Відомо, що другий заражений знаходиться в індивідуальній палаті в паризькій лікарні Bichat.

У Франції зафіксували коронавірус nCoV Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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