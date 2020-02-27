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Коронавірус може перерости у пандемію – ВООЗ

4.8т
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Коронавірус може набути масштабів всесвітньої пандемії й жодна з країн не застрахована від поширення небезпечної інфекції.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Financial Post.

"Цей вірус має потенціал стати пандемією... Але ми готові допомагати всім країнам у зміцненні їхніх національних систем охорони здоров'я", – сказав він.

Коронавірус

Коронавірус

"Цензор.НЕТ"

Водночас Гебреєсус наголосив, що жодна країна на планеті не повинна думати, що її коронавірус не стосується. За його словами, всі навпаки повинні об'єднати зусилля для ефективного стримування смертельно небезпечної недуги.

"Не час для страху. Зараз настав час вжити заходів для запобігання інфекції та порятунку життів", – сказав гендиректор ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже минула свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

  • Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.

  • Також у ВООЗ запевнили, що попри те, що коронавірус має потенціал пандемії, на цьому етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
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