"Усі не жеруть банани і не отримують посилки!" Комаровський їдко висміяв паніку довкола коронавірусу

Паніка в Україні через новий коронавірус nCoV невиправдана, оскільки хвороба не може передатися великій кількості людей: вона приблизно в 9 разів не така заразна, як кір.

Про це повідомив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. Відео про інфекцію він опублікував на своєму YouTube-каналі в понеділок, 27 січня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Він пояснив, що базове репродуктивне число (R0) коронавірусу 2019-nCoV набагато менше, ніж у кору.

Комаровський висміяв паніку навколо коронавірусу Колаж

"У цьому плані мене взагалі страшенно дивує ось ця божевільна паніка в наших соціальних мережах", – зізнався доктор.

"Тобто, ви розумієте, – в моїй країні 150 тисяч хворих на кір. А люди продовжують обговорювати доцільність вакцинації! Уханьським вірусом поки не захворів ніхто, але всі не жеруть банани і не отримують посилки! Ну це маячня якась!" – емоційно заявив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський назвав реальні небезпеки захворювання nCoV.

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