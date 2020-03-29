Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці, щоб допомогти собі при захворюванні коронавірусом.
ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Він записав відеоінструкцію самопорятунку при COVID-19, в якій зазначив, що в світі немає ліків від нього, але допомогти полегшити симптоми можуть давно відомі ліки.
Насамперед, він наголосив, що при перших симптомах ГРВІ не можна припиняти вживати ліки від хронічних захворювань, а деякі потрібно збільшити дозу.
Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці на випадок коронавірусу
Скріншот
Крім того, потрібно мати в аптечці ліки, які не використовуються повсякденному житті.
Жарознижувальні засоби:
1. Парацетамол. Максимальна кількість 1,5 г = 1500 мг на добу для дорослої людини.
Інфографіка Комаровського
2. Ібупрофен. 1,2 г = 1200 мг за добу - доза для дорослої людини.
Інфографіка Комаровського
Якщо вони не діють, необхідно звернутися до лікаря, а також пити більше рідини.
Засіб для пероральної регідратації
Лікар дав рецепт засобу для пероральної регітратаціі. Як виявилося, його можна приготувати самостійно, і при достатньому вживанні крапельниці не знадобляться.
Рецепт засобу для пероральної регідратації:
звичайна кухонна сіль - 3 г
звичайний цукор (сахароза) - 18 г
вода - 1 л
Інфографіка Комаровського
Біль у горлі
При болю в горлі можна використовувати симптоматичні засоби для полегшення (вони не лікують, але буде легше). Можна використовувати більшість спреїв, льодяників і таблеток для полегшення симптомів.
Інфографіка Комаровського
Інфографіка Комаровського
Сухий кашель
Комаровський відзначає, що з ліками від сухого кашлю потрібно бути більш обережним. Найкраще багато пити рідини, тоді ніякі відхаркувальні засоби не потрібні.
Інфографіка Комаровського
Інфографіка Комаровського
Щоб зменшити ризик захворіти коронавірусом з ускладненнями Комаровський радить дихати чистим свіжим повітрям, пити багато рідини, дивитися гарне кіно і промивати ніс сольовими рідинами при ускладненому диханні.
Інфографіка Комаровського
Якщо ви не можете дихати носом, вам знадобляться судинозвужувальні препарати. Комаровський радить у такому випадку використовувати оксиметазолин. Його можна використовувати раз на 15 годин і не більше 5 днів поспіль.
Інфографіка Комаровського
"У більшості випадків організм здатний сам справитися з вірусом, йому тільки потрібно створити гарні умови для цього", - підсумував Комаровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський назвав єдині противірусні, які повинні бути в аптечці кожного українця.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".