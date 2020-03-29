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Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці на випадок коронавірусу

12.8т
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Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці, щоб допомогти собі при захворюванні коронавірусом.

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Він записав відеоінструкцію самопорятунку при COVID-19, в якій зазначив, що в світі немає ліків від нього, але допомогти полегшити симптоми можуть давно відомі ліки.

Насамперед, він наголосив, що при перших симптомах ГРВІ не можна припиняти вживати ліки від хронічних захворювань, а деякі потрібно збільшити дозу.

Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці на випадок коронавірусу

Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці на випадок коронавірусу

Скріншот

Крім того, потрібно мати в аптечці ліки, які не використовуються повсякденному житті.

Жарознижувальні засоби:

1. Парацетамол. Максимальна кількість 1,5 г = 1500 мг на добу для дорослої людини.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

2. Ібупрофен. 1,2 г = 1200 мг за добу - доза для дорослої людини.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Якщо вони не діють, необхідно звернутися до лікаря, а також пити більше рідини.

Засіб для пероральної регідратації

Лікар дав рецепт засобу для пероральної регітратаціі. Як виявилося, його можна приготувати самостійно, і при достатньому вживанні крапельниці не знадобляться.

Рецепт засобу для пероральної регідратації:

  • звичайна кухонна сіль - 3 г

  • звичайний цукор (сахароза) - 18 г

  • вода - 1 л

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Біль у горлі

При болю в горлі можна використовувати симптоматичні засоби для полегшення (вони не лікують, але буде легше). Можна використовувати більшість спреїв, льодяників і таблеток для полегшення симптомів.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Сухий кашель

Комаровський відзначає, що з ліками від сухого кашлю потрібно бути більш обережним. Найкраще багато пити рідини, тоді ніякі відхаркувальні засоби не потрібні.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Щоб зменшити ризик захворіти коронавірусом з ускладненнями Комаровський радить дихати чистим свіжим повітрям, пити багато рідини, дивитися гарне кіно і промивати ніс сольовими рідинами при ускладненому диханні.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

Якщо ви не можете дихати носом, вам знадобляться судинозвужувальні препарати. Комаровський радить у такому випадку використовувати оксиметазолин. Його можна використовувати раз на 15 годин і не більше 5 днів поспіль.

Комаровський назвав ліки, необхідні в аптечці на випадок коронавірусу

Інфографіка Комаровського

"У більшості випадків організм здатний сам справитися з вірусом, йому тільки потрібно створити гарні умови для цього", - підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський назвав єдині противірусні, які повинні бути в аптечці кожного українця.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
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