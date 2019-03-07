Клізма з солі і соди: Супрун розвінчала популярні міфи про кір

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про кір, порадивши ні в якому разі не застосовувати клізми з солі та соди.

Правду вона розкрила на своїй сторінці в Facebook. Один з міфів полягає в тому, що кір нібито "благословенна" хвороба, адже якщо дитина перехворіла нею, у н буде імунітет на все життя.

"Кір — смертельно небезпечна хвороба. Якщо дитина захворіє на кір і видужає, у неї дійсно сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може викликати ускладнення: ураження мозку (енцефаліт), бронхіт, пневмонію", — заявила Супрун.

Вона додала, що не захищати дитину від кору вакциною — це свідомо піддавати її смертельної небезпеки.

Другий міф полягає в тому, що щеплення від кору не гарантує, що дитина не захворіє, тому його можна не робити.

Епідемія кору АСН

"Щеплення від кору — це єдиний надійний захист від хвороби і важких ускладнень. Після щеплення двома дозами вакцини КПК залишається ризик, що дитина може захворіти на кір. Але він мізерний — лише 3-5%. Тому порівнювати ризики захворіти на кір вакцинованого дитини і невакцинованих — це маніпуляція", — сказала Супрун.

Третій міф: якщо не застосовувати антибіотики та жарознижувальні засоби під час хвороби, то енцефаліт (ураження мозку) неможливий. Жарознижуючі нібито "завадять" кору "проявитися" висипом, тому хвороба "піде всередину" — в легені і мозок.

"Енцефаліьт є одним з ускладнень кору. Ні в якому разі його не можуть викликати антибіотики або жарознижуючі препарати. Так само препарати для зниження температури, які обов'язково треба приймати після перетину позначки термометра 38,5, не можуть вплинути на поширення висипки, тим більше — направити хворобу в легені і мозок", — заявила вона.

Четвертий фейк: замість жарознижуючого засобу потрібно звільнити сили імунної системи для боротьби з вірусом кору. Для цього радять зробити дитині клізми на основі розчину солі і соди у воді.

"Такий підхід до дитини, який хворіє на кір, можна назвати лише видом тортур. Не займайтеся самолікуванням — при перших ознаках зверніться до лікаря!" — попередила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемію кору в Україні оголосити неможливо. Для цього потрібен головний санітарний лікар, якого, через ліквідацію СЕС, в Міністерстві охорони здоров'я зараз немає.

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