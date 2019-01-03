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/Блоги - Хвороби і лікування

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська
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Клиники забиты больными: ситуация может ухудшиться

3.2тЧитати матеріал російською

Число гриппоподобных заболеваний резко возросло по всей территории США. Особенно пострадал штат Нью-Йорк. Губернатор Эндрю Куомо заявил 27 декабря, что число случаев заболевания гриппом в штате возросло на 72% за последнюю неделю. Общее количество погибших от гриппа детей в этом сезоне достигло 11. Кроме того, оказалось, что 8-летний мальчик из Гватемалы, погибший в Нью-Мексико в канун Рождества во время содержания под стражей на таможне вместе с отцом, был заражен вирусом гриппа В.

В целом резко возросла детская смертность, число госпитализаций гораздо выше среди детей младше 5 лет (напоминаю, одна из групп риска тяжелого течения сегодняшнего гриппа). За 51 неделю погибло 4 ребенка: один от гриппа А (без субтипирования) и трое от гриппа A (H1N1)/pdm09.

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По данным CDC, в начале сезона чаще выявлялся грипп А (H1N1)/pdm09, однако в последнее время стал доминировать грипп А (H3N2) в юго-восточном регионе США.

У нас тоже все клиники забиты больными, и с корью, и с гриппом и ОРВИ, достаточно тяжелые, опять смертельный случай у нас в клинике на новогодние праздники.

По данным ЦГЗ с начала эпидемического сезона официально зарегистрировано 7 смертей от гриппа. Во многих областях - эпид. пороги превышены. В любой момент ситуация может заметно ухудшиться.

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В связи с этим у меня вопрос - кто принимал решение о массовой вакцинации от кори в период не только роста заболеваемости гриппом, но и прогнозируемого тяжелого гриппа, о чем мы говорили, начиная с лета? Кто из ведущих эпидемиологов, иммунологов, детских инфекционистов привлекался к консультациям по этому вопросу? Были ли задействованы специалисты из нашего института эпидемиологии и инфекционных болезней?

Если нет, то мне мотивация сего действа непонятна. Вирус кори, в т.ч. и вакцинный штамм вызывает заметную иммуносупрессию, в связи с чем в течение месяца не вводятся другие вакцины, а человек, тем более ребёнок, будет в течение этого времени уязвимым к любым инфекциям.

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Автор
Ольга ГолубовськаОльга Голубовська
Місце
Україна
Тег
грип
Джерело
Джерело:Facebook Ольги Голубовской
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Лагерь сифилитиков бандер изолировать нужно, заразят людей.
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