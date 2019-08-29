Кличка неправильно вакцинували: що кажуть лікарі

Меру Києва Віталію Кличку, який зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району столиці, щеплення провели неправильно.
Про це "Українській правді" розповіла сімейна лікарка Марина Сікорська (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
"Дорослим вакцину варто колоти в дельтоподібний м'яз, а на фото кут обраний для підшкірного введення", – впевнена вона.
Кличка неправильно вакцинували
Facebook Віталія Кличка
Через неправильне введення, людину може турбувати біль та набряк у місці ін'єкції, проте на формування імунітету це не повинно вплинути.
Кличка неправильно вакцинували
Facebook Віталія Кличка
Червоне коло позначає місце для внутрішньом'язової ін'єкції
Українська правда/pharmacistsprovidecare
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району столиці. Він заявив, що підтримує обов’язкову вакцинацію за Національним календарем учнів шкіл та вихованців дитсадків.
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