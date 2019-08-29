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/ Хвороби і лікування

Кличка неправильно вакцинували: що кажуть лікарі

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Меру Києва Віталію Кличку, який зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району столиці, щеплення провели неправильно.

Про це "Українській правді" розповіла сімейна лікарка Марина Сікорська (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Дорослим вакцину варто колоти в дельтоподібний м'яз, а на фото кут обраний для підшкірного введення", – впевнена вона.

Кличка неправильно вакцинували

Кличка неправильно вакцинували

Facebook Віталія Кличка

Через неправильне введення, людину може турбувати біль та набряк у місці ін'єкції, проте на формування імунітету це не повинно вплинути.

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Кличка неправильно вакцинували

Кличка неправильно вакцинували

Facebook Віталія Кличка

Червоне коло позначає місце для внутрішньом'язової ін'єкції

Червоне коло позначає місце для внутрішньом'язової ін'єкції

Українська правда/pharmacistsprovidecare

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 Шевченківського району столиці. Він заявив, що підтримує обов’язкову вакцинацію за Національним календарем учнів шкіл та вихованців дитсадків.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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