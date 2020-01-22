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/ Хвороби і лікування

Китай косить коронавірус: число жертв зросло

1.2т
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У Китаї від нового коронавіруса померли вже дев'ять заражених. При цьому кількість інфікованих зросла до 440 осіб.

Про це повідомив заступник голови державного комітету КНР з питань гігієни і здоров'я Лі Бінь, передає РИА Новости.

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При цьому раніше хвороба підтвердилася лише у 324 людей. Раніше повідомлялося про 324 випадки зараження і шести загиблих.

Нагадаємо, ВООЗ скликала екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса на 22 січня.

Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені в 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

Число заражених і жертв кононавіруса катастрофічно зростає

Число заражених і жертв кононавіруса катастрофічно зростає

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусів в Китаї і про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Китай
Тег
вірус
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