Китай косить коронавірус: число жертв зросло

У Китаї від нового коронавіруса померли вже дев'ять заражених. При цьому кількість інфікованих зросла до 440 осіб.

Про це повідомив заступник голови державного комітету КНР з питань гігієни і здоров'я Лі Бінь, передає РИА Новости.

При цьому раніше хвороба підтвердилася лише у 324 людей. Раніше повідомлялося про 324 випадки зараження і шести загиблих.

Нагадаємо, ВООЗ скликала екстрене засідання надзвичайного комітету через небезпеку масштабної епідемії смертельного коронавіруса на 22 січня.

Коронавіруси – сімейство з більш ніж 30 вірусів, розділених на дві підродини. Вперше були виділені в 1965 році. Вражають людей, домашніх тварин, птахів, свиней, велику рогату худобу. Коронавірус здатний провокувати ураження дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

Число заражених і жертв кононавіруса катастрофічно зростає 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусів в Китаї і про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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