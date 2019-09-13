Категорично не можна: названа заборона при хворобі дитини

Доктор Євген Комаровський розповів, при яких хворобах дитині категорично не можна робити масаж.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, в якому проінструктував батьків малюків.

"Масаж дитині не можна робити при гострому періоді інфекційних захворювань", - зазначив він.

Також він звернув увагу на наступні моменти: масаж не можна робити при підвищенні температури і протягом п'яти днів від початку інфекційного захворювання.

Хвора дитина 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик розвитку у дитини аутизму може бути пов'язаний зі штучною появою на світ – шляхом кесаревого розтину.

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