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/ Хвороби і лікування

Категорично не можна: названа заборона при хворобі дитини

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Доктор Євген Комаровський розповів, при яких хворобах дитині категорично не можна робити масаж.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідне відео, в якому проінструктував батьків малюків.

"Масаж дитині не можна робити при гострому періоді інфекційних захворювань", - зазначив він.

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Також він звернув увагу на наступні моменти: масаж не можна робити при підвищенні температури і протягом п'яти днів від початку інфекційного захворювання.

Хвора дитина

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик розвитку у дитини аутизму може бути пов'язаний зі штучною появою на світ – шляхом кесаревого розтину.

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