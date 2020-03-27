Карантин в Україні: лікарка пояснила, кому необхідна самоізоляція

Самоізоляція через коронавірус в Україні необхідна людям, які повернулися з-за кордону, контактували з хворими або здали тести на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як правильно самоізолюватись і скільки має тривати карантин, розповіла в ефірі ObozTV сімейна лікарка Віта Олещенко.

Лікарка нагадала, що самоізоляція – це, в першу чергу, утримання від контактів з іншими заради того, щоб зменшити ризик інфікування.

"Для кого вона потрібна? Якщо ви чекаєте результатів тестів на коронавірусну інфекцію, якщо ви нещодавно повернулися з-за кордону, якщо були в тісному контакті з хворим на COVID-19. Але це не стосується тих випадків, коли ви контактували не довше 15 хвилин і на відстані не менше 2 метрів", – пояснила Олещенко.

За її словами, самоізоляція, якщо людина прийняла таке рішення сама або їй рекомендували медики, повинна тривати не менше 14 діб.

"Будь ласка, повідомте своїм друзям і рідним про те, що ви самоізолювалися, щоб вони не відвідували вас у цей період. Запасіться продуктами харчування на цей період. Якщо ви проживаєте не одні, у вас має бути своя окрема кімната, яка дуже добре провітрюється, де буде проводитися щодня вологе прибирання", – зазначила лікарка.

"При контакті з тими, з ким ви проживаєте, ви маєте носити маску і контактувати з ним на відстані 1,5 метра. Якщо є можливість користуватися окремим санвузлом – це дуже добре, скористайтеся такою можливістю", – додала вона.

У разі необхідності вийти на вулицю, Олещенко порекомендувала обов'язково надягати маску і захисні рукавички, а також менше контактувати з іншими людьми.

"Якщо ви відчуєте такі симптоми як кашель, задишка, підвищення температури – обов'язково повідомте про це медиків. Поясніть свою ситуацію, що ви були на самоізоляції, що ви контактували з хворим на COVID-19 або повернулися з-за кордону. Це буде внесено до спеціального протоколу і вам нададуть медичну допомогу ", – уклала вона.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, що повинні робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.

Також вона назвала два методи діагностики коронавірусу і назвала низку профілактичних заходів, які допомагають не заразитися.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!