Вчера в реанимации смотрела тяжелейшую пациентку, коревой менингоэнцефалит, в коме, 34 года. Что примечательно, двое детей 5 и 7 лет ПРИВИТЫ, со слов отца, оба болеют в настоящее время корью.

В чем дело?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, и я не буду здесь открывать исключительно профессиональную дискуссию, тем более, что ответов на поставленные вопросы мы вряд ли дождёмся по ряду причин.

Я о другом. Недавно мне прислали пост, который вы можете прочесть внизу. Суть такова - будучи в Германии ребёнок заболел коклюшем, после этого министерство здравоохранения страны направило родителям письмо, где спрашивалось, почему ребёнок мог заболеть, знают ли родители про риски заболевания, был ли ребёнок вакцинирован, если да - номер вакцины, чтобы изъять партию. В конверт была вложена даже почтовая марка для обратного письма.

Вот такой цивилизованный подход, РАЗОБРАТЬСЯ, а не вешать всех собак на "плохих докторов", "неправильных родителей" или, не приведи Боже, что-то сказать про сомнительное качество вакцин, закупаемых "международными организациями".

Что у нас?

У нас только с начала этого года около 20 000 случаев кори (официально зарегистрированных), 40% - взрослые. Одиннадцать смертей, среди них семь детей и четверо взрослых. В целом, мы имеем дело с самой настоящей эпидемией кори, которая уже второй год не имеет тенденции к снижению - после небольшой фазы мнимой стабилизации вновь наблюдается колоссальный рост во многих регионах. По мнению эксперта в вопросах вакцинопрофилактики, иммунолога, профессора Андрій Волянський, такой размах эпидемии обусловлен отсутствием в стране вакцин в течение 1,5 лет - 2015/16 гг. Я думаю, сейчас остановить этот процесс не удастся даже путём массовой вакцинации взрослых, потому как время безнадежно упущено. Мы это наблюдали в 90-е годы с дифтерией, несмотря на предпринятые усилия, серьёзная вспышка заболевания длилась достаточно долго.

Поэтому будьте бдительны, дорогие доктора, сегодняшняя корь имеет целый ряд клинических особенностей, иногда затрудняющих своевременную диагностику заболевания, по своей тяжести она заметно превосходит вспышку десятилетней давности, не забывайте о чрезвычайно важной РАННЕЙ диагностике, о чем я писала ранее. Также в условиях стационара необходимо обращать внимание на некоторые угрожающие жизни состояния, так называемые предикторы тяжёлого течения болезни.