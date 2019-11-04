Імунна амнезія: Супрун розкрила нову небезпеку кору

Вірус кору може викликати так звану "імунну амнезію".

Про це в Facebook заявила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, закликавши всіх робити щеплення проти важкої хвороби.

За її словами, після того, як людина перехворіла на кір, зберігається сильний імунітет до цієї хвороби, проте з'являється сильна вразливість до інших інфекцій.

"Імунітет на час фактично забуває, як боротися з новими інфекціями. Навіть якщо ви вже на них хворіли, були проти них вакциновані", – написала вона.

Супрун додала, що імунна амнезія триває кілька років, але згодом організм відновлює свою здатність до протидії збудникам.

Уляна Супрун Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали випадки захворювання на кір. Раніше лікар розповів про страшні ускладнення хвороби.

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