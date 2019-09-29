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Хвороба вразила всі органи: стало відомо про диво-порятунок росіянки в Москві

11.3т Читати матеріал російською

У лікарні Москви (Росія) врятували жінку з тяжким перебігом системного червоного вовчака, що вразив майже всі органи.

Це сталося в ревматологічному відділенні міської клінічної лікарні №4, передає "Москва" з посиланням на прес-службу столичного департаменту охорони здоров'я.

Жінку доставили в лікарню з підозрою на пневмонію. Пізніше у неї діагностували системний червоний вовчак: хвороба протікала дуже важко і мала високу ступінь активності.

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"У процес були залучені практично всі органи та системи, вражена шкіра, легені, нирки, суглоби, печінка, розвинувся полісерозит. Крім того, перелік діагнозів доповнювали міокардит, васкуліт, гарячка, лімфаденопатія, гепатоспленомегалія, гематологічні та імунологічні порушення", – розповіли в прес-службі.

Пацієнтці була призначена терапія, вона дала позитивний результат, проте через деякий час у жінки почалася двостороння пневмонія.

Лікарі боролися за життя пацієнтки майже два тижні. Зараз стан жінки стабілізувався, проте вона все ще перебуває під наглядом фахівців і проходить курс лікування.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені провели дослідження і встановили, що лікарі припускаються помилок при лікуванні приблизно кожного 12-го пацієнта.

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Тема
здоров'я
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії хвороба лікарі
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