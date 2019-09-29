Хвороба вразила всі органи: стало відомо про диво-порятунок росіянки в Москві

У лікарні Москви (Росія) врятували жінку з тяжким перебігом системного червоного вовчака, що вразив майже всі органи.

Це сталося в ревматологічному відділенні міської клінічної лікарні №4, передає "Москва" з посиланням на прес-службу столичного департаменту охорони здоров'я.

Жінку доставили в лікарню з підозрою на пневмонію. Пізніше у неї діагностували системний червоний вовчак: хвороба протікала дуже важко і мала високу ступінь активності.

"У процес були залучені практично всі органи та системи, вражена шкіра, легені, нирки, суглоби, печінка, розвинувся полісерозит. Крім того, перелік діагнозів доповнювали міокардит, васкуліт, гарячка, лімфаденопатія, гепатоспленомегалія, гематологічні та імунологічні порушення", – розповіли в прес-службі.

Пацієнтці була призначена терапія, вона дала позитивний результат, проте через деякий час у жінки почалася двостороння пневмонія.

Лікарі боролися за життя пацієнтки майже два тижні. Зараз стан жінки стабілізувався, проте вона все ще перебуває під наглядом фахівців і проходить курс лікування.

Ілюстрація pexels.com

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