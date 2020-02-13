Хропіння може свідчити про серйозне захворювання – синдром обструктивного апное, який представляє собою порушення дихання уві сні.

Про це розповів радіо Sputnik лікар-отоларинголог вищої кваліфікації Олексій Кошелєв. Він додав, що сам по собі храп не є небезпечним. Небезпечно те, що він часто є передвісником інших хвороб.

"Найбільша неприємність під час нічної зупинки дихання - це те, що людина починає отримувати менше кисню. Якщо це відбувається систематично, то звідси можуть випливати різні неприємності з серцево-судинною системою. Хропіння сам по собі не дуже страшний, але якщо він супроводжується зупинкою дихання уві сні, то це дуже велика проблема. Вона стосується і дітей, і дорослих", – зазначив медик.

Він підкреслив що затримки дихання уві сні псують відпочинок человекк, адже мозку доводиться прокидатися, щоб відновити дихальний процес.

"Якщо зупинка дихання уві сні відбувається у дитини, то він недоотримує кисень і, отже, його організм не розвивається. Куди кисень найбільше витрачається? На м'язи і на мозок. Вранці дитина прокинеться неспокійним, апетит у нього буде відсутній і так далі", – попередив доктор.

Хропіння виявилося передвісником серйозної хвороби ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі довели, що у багатьох жінок фіксується проблема хропіння, вони хропуть часто і голосно.

У дослідженні взяли участь 1913 чоловіків і жінок. Спостереження показало, що жінки в процентному відношенні хропуть стільки ж, скільки і чоловіки

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