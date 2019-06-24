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/Хвороби і лікування

Хронічні болі й утома: вчені назвали ймовірну причину

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Вчені виявили зв'язок між змінами в мікробіомі кишечника і захворюванням, яке супроводжується хронічним болем у м'язах.

Люди з фіброміалгією також швидко втомлюються, страждають від порушень сну і когнітивних проблем. Про це повідомляє видання Medical Xpress.

Дослідницька група з Монреаля вперше показала, що в мікрофлорі шлунково-кишкового тракту людей із цією хворобою відбуваються зміни у складі – приблизно 20 різних видів бактерій були виявлені або у великих, або в менших кількостях порівняно зі здоровою контрольною групою.

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Ілюстрація

Ілюстрація

У планах фахівців встановити, чи є зміни в кишкових бактеріях, які спостерігаються у пацієнтів з фіброміалгією, просто маркерами захворювання або ж вони грають роль у її виникненні.

Раніше MedOboz повідомляв, що підлітки з розладами аутистичного спектру мають унікальний склад бактеріальних штамів у кишечнику.

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Тема
дисбактеріоз
Місце
КанадаМонреаль
Теги
Біль у спиніздоров'я
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