Хотів сексу ще в 5 років: США вразила історія чоловіка з рідкісною хворобою

Через рідкісне захворювання американець Патрік Берлі досяг статевої зрілості ще в ранньому дитинстві.

Як передає ВВС, чоловік, як і два покоління його родини, страждають від тестотоксикозу — генетичної мутації, що викликає передчасне статеве дозрівання.

Патріку було всього два роки, коли у нього почало рости лобкове волосся. У три роки хлопчик мав зріст і вагу семирічної дитини, а рівень тестостерону у нього відповідав нормі для 14-річного підлітка.

Патрік Берлі thecut.com

"Перше, що згадується мені з дитинства, — я постійно відчував себе не в своїй тарілці. Адже я був таким велетнем. Це було як клеймо", — розповів він. Зараз чоловікові 34, він живе в Лос-Анджелесі й має кар'єру актора та письменника.

"Коли мені було чотири, ми з мамою пішли на уроки плавання. Мама взяла мене з собою в жіночу роздягальню, але одна з відвідувачок підняла шум, я здався їй набагато старшим", — згадав він.

За словами Патріка, люди дивилися на нього, як на екзотичного звіра. Мати записала його на участь у різних дослідженнях генетичних мутацій.

Патрік Берлі (в центрі) thecut.com

Кожні півроку він проводив по два тижні в лікарні в обмін на безкоштовне лікування, яке хоча б частково стримувало вплив тестостерону на тіло.

"Я виріс в оточенні лікарів. Постійні обстеження стали для мене нормою, я добре усвідомлював свою особливість", — пояснив американець. У дитинстві він пройшов кілька курсів медикаментозного лікування. Довгий час йому треба було щовечора робити уколи.

Патрік Берлі (в центрі) thecut.com

Батько Патріка, незважаючи на такий же діагноз, майже не говорив із сином на тему хвороби.

"У нього було дуже складне дитинство. Коли мені було 5, я мав статевий потяг, як у 15-річного підлітка. Батько міг би розповісти мені, що з цим робити. Але не знайшов в собі сили", — розповів Патрік.

Він зізнався, що через проблеми у стосунках з однолітками і важкий психологічний стан він став проблемною дитиною. У дев'ять років хлопчик почав курити сигарети, а трохи пізніше — марихуану. У 12 спробував ЛСД, однак після арешту прямо в школі, звідки його вивели в наручниках, він розпрощався з наркотиками.

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Патрік Берлі thecut.com

Уже в дорослому віці він почав вільно говорити про свій стан, зокрема, розповів про нього дружині та друзям. Вони сприйняли це з розумінням і співчуттям.

У 2015 році дружина Патріка Мередіт народила сина Неда. Як показали аналізи, він не має батька хвороби.

Патрік Берлі ВВС

Як писав OBOZREVATEL, у США жінка народила малюка зі смертельним пороком, щоб віддати його органи хворим дітям.

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