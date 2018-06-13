5 тисяч доларів вимагав лікар за влаштування хворої на рак дитини на лікування в дитячу лікарню "ОХМАТДИТ".

5 тисяч доларів за шанс на життя хворого хлопчика, який так і не дожив до свого одужання.

Відео, яке кілька днів тому з'явилося в мережі, шокувало.

На ньому мами дітей, які лікувалися від раку в дитячій лікарні "ОХМАТДИТ", розказують страшні речі.

5 тисяч доларів вони в конверті заносили лікарю, який "ніжкою відкривав шухляду і казав куди покласти гроші".

Мама розказує, що її сину збирали ці гроші усім світом, давали хто скільки міг – по 5, по 10 доларів.

І вона так, в конверті з цими купюрами і принесла їх лікарю. А лікар нагримав на неї і змусив принести "нормальними" купюрами.

Нормально – це по 100 доларів, щоб йому зручніше було рахувати.

Уявіть! Щоб лікарю було зручніше рахувати хабар, який він вимагав від мами хлопчика за влаштування на лікування.

Не просто хлопчика, а хвору на рак дитину, яка не змогла подолати страшну хворобу і померла.

Близько двох тижнів тому з'явилася інформація, що цього лікаря – завідуючого відділенням трансплантації кісткового мозку Олега Рижака та ще одну завідуючу Центром онкогематології лікаря Світлану Донську через реорганізацію лікарні вирішили перевести з адміністративної роботи виключно в лікарську практику.

Нове керівництво лікарні та міністерство охорони здоров’я запропонувало їм інші посади, на яких вони більше часу зможуть приділяти маленьким пацієнтам, але не матимуть доступу до закупівель лікарні, не будуть вирішувати, кого брати на лікування, а кого ні, а лише лікуватимуть дітей.

Здавалося б, лікар має радіти, що більше часу буде приділяти маленьким пацієнтам, але ж ні – в дитячій лікарні піднявся величезний скандал.

До "ОХМАТДИТу" "захищати лікарів" їдуть народні депутати, медичний персонал підбивають на страйки, а ці самі лікарі почали звинувачувати керівництво МОЗ у відсутності ліків в лікарні.

Чому ж лікарі так противляться тому, щоб займатися виключно лікарською практикою, на яку вони вчилися, а не адміністративною роботою, яку з них хочуть зняти?

Відповідь очевидна – тоді вони втратять доступ до золотої годівниці, не зможуть вимагати по 5 тисяч доларів за лікування хворих діток, замовляти ліки та отримувати величезні відкати від фармацевтичних компаній за закупівлю супердорогих препаратів, які потім не використовують.

Наприклад, минулого року на складах "ОХМАТДИТу" зіпсувалося препаратів на півмільйона доларів.

На майже 12 мільйонів гривень повернули лише 1 препарат – "Ноксафіл", який лікарі… не встигли використати.

Інші препарати, наприклад, "Віфенд", Альбумін, Солю-Медрол, в той час, коли вони псувалися на складах лікарні, змушували купувати волонтерів.

1 ампула препарату Ноксафіл коштує близько 20 тисяч гривень.

Уявіть: минулого 2017 року Охматдит замовив 1000 флаконів, а використав всього 516.

На цей рік лікарі, не використавши минулого року половину ліків, замовили їх в 3 рази більше - 1526 флаконів!

Використали 500, а замовили 1500. 1500 флаконів – це майже 30 млн гривень! Більшість з яких навіть не використають!

Це гроші, які б могли врятувати чиєсь маленьке життя, а натомість підуть в кишені фармацевтичних компаній, а препарати пізніше спишуть.

В "ОХМАТДИТі" замовляють цей препарат 2 лікаря, а саме завідувач відділення онкогематології та Трансплантації кістового мозку Олег Рижак та завідувачка Центру онкогематології та трансплантації кісткового мозку Світлана Донська.

Це той Рижак, який вимагав у батьків по 5 тисяч доларів за влаштування хворої дитини на лікування.

Це та сама Донська, яка нещадно критикувала закупівлі ліків через міжнародні організації, коли ціни на ліки знизилися майже в 2 рази.

УП

Саме вони із року в рік замовляють в рази більше супердорогих ліків, ніж насправді використовують.

Мало того, ці препарати не рекомендовані для лікування дітей з раком до 13 років Міжнародною асоціацією педіатрів-онкологів.

Чому ж українські лікарі замовляють препарати, якими не користуються в світі, які коштують в рази дорожче та найголовніше – набагато більше, ніж їм потрібно?

На мою думку, відповідь може бути лише одна і називається вона "відкат".

Такі препарати не продають в аптеках і можуть бути закуплені лише централізовано.

Відповідно, для цього потрібні лікарі, які замовлять препарати у великій кількості.

Ні для кого не секрет, особливо в онкології, що стандартний "відкат" з рецепту для лікування тієї ж хіміотерапії складає в середньому 10%.

Порахуйте і ви зрозумієте, як лікарі отримують шалені гроші.

Наприклад, цього року ці ж лікарі Рижак та Донська замовили комплекти

Це набори, що використовують для сепарації, тобто відділення кров'яних клітин.

От тільки замовляли вони ці комплекти, знаючи, що апаратура, на якій вони використовуються, не працює! Кому ж вони потрібні при непрацюючому обладнанні?

Багато стає зрозуміло, якщо подивитися декларацію нещодавно звільненого головного лікаря "ОХМАТДИТу", який майже 15 років керував дитячою лікарнею – Юрія Івановича Гладуша.

УП

Лікар та його дружина, яка працює викладачем в державних університетах, мають будинок на 300 квадратів, 3 квартири та близько 50 тисяч доларів заощаджень.

Не даремно, коли МОЗ вирішило звільнити його, в лікарні стався скандал: лікарів змушували підписувати листи на підтримку екс-головного лікаря, а Міністерство звинувачували в тиску.

Як бачимо, історія знову повторюється.

Лікарі-хабарники, які керують замовленнями лікарні, не хочуть поступатися хлібними місцями.

Вони намагаються зробити винним нове керівництво лікарні, яке пропонує їм лікарську практику, але вже без можливостей заробляти на маленьких пацієнтах.

Вони хочуть, щоби батьки і далі збирали по родичах і знайомих по 5, 10 доларів на порятунок життя дитини, а потім приносили їм конверти вже зі зручними купюрами.