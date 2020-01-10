Смертельний грип в Україні: лікарка розповіла про незвичайні симптоми хвороби

Більшість з нас знає, що про початок грипу завжди говорять різке підвищення температури тіла до високих показників (38,5 градусів і вище), жахливий головний біль і сильна ломота в тілі.

Це типові ознаки вірусу. Але ж є і незвичайні симптоми захворювання, про які також потрібно знати, особливо в епідемічний період, щоб не упустити початок хвороби і не проігнорувати лікування.

"У когось грип протікає в гострій формі (з вищезазначеними симптомами), а у когось в легшій – все залежить від самого пацієнта, міцності організму і сили захисних реакцій, - пояснила терапевт Наталя Гордієнко. – При цьому в будь-якому випадку до хвороби потрібно поставитися серйозно і приділити належну увагу лікуванню, інакше вірус призведе до ускладнень і спровокує ще більш серйозні стани, наприклад, важку форму пневмонії або менінгіт".

Отже, MedOboz з'ясував, які ж нехарактерні симптоми видадуть, що у вас грип.

Грип не завжди починається з лихоманкою і нежиттю МК

Невисока температура

Зазвичай для грипу характерна сильна лихоманка, але буває, що температура коливається в межах 37,4-38 градусів. При цьому вона особливо підступна – викликає ниючий головний біль, сильну слабкість, озноб, а при необхідності її збити не піддається звичному дозуванню препаратів.

Тому якщо у вас підвищилася температура і ви відчуваєте себе так, як описано вище, не ігноруйте похід до лікаря – зробіть грип-тест і приймайте призначені медикаменти (частіше це противірусні засоби, протизапальні та симптоматичні ліки – на випадок, якщо до лихоманки приєднався кашель, біль в горлі і ін.).

Мокрі очі

Попадання вірусу в організм першими можуть видати очі – вони будуть боліти і сльозитися від яскравих і не дуже джерел світла (наприклад, при погляді на монітор комп'ютера, екран смартфона або просто від денного світла). При цьому також можлива поява сіруватих виділень на повіках і в куточках очей.

Так що, якщо ви "розплакалися" при звичному освітленні і шукайте тіні, особливо якщо відчуваєте нездужання і термометр показує незначне підвищення температури тіла, у вас є вагомий привід навідатися до лікаря.

Біль в зубах

Ще один незвичайний симптом захворювання – раптова незрозуміла біль в зубах. Так, з'являється чутливість в солодкихм, солоних, гарячих і холодних продуктів, а також постійно може переслідувати відчуття ниючого болю у роті або раптові короткочасні "простріли" в одному або декількох зубах (іноді навіть в області імплантатів, якщо такі є).

Причина криється в загостренні чутливості нервових закінчень через попадання в організм вірусу. Тому в першу чергу вам потрібно не до стоматолога, а терапевта.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно робити, якщо ви захворіли на грип.

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