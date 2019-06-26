Гострі кишкові інфекції в Україні: названо "провідні" області

Найбільша кількість випадків гострих кишкових інфекцій у 2019 році зафіксовано в Одеській, Львівській і Донецькій областях.

Статистика станом на 13 червня надана Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає інформаційне агентство УНН.

За поточний рік у Держпродспоживслужбу надійшло 69 повідомлень про спалахи гострих кишкових інфекційних захворювань. Загальна кількість потерпілих становить 645 осіб, з них 440 дітей (68,2%).

Найбільша кількість спалахів зареєстрована:

в Одеській області — 12;

у Львівській — 7;

у Донецькій — 5;

Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях — по 4;

на території інших областей — 3 і менше.

Як повідомляв MedOboz раніше, у Києві через споживання сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

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