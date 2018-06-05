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Уріель Штерн
Уріель Штерн
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Господа чиновники, подбирайте слова. Слово может лечить и слово может убить

1.9тЧитати новину російською

1. По закону, который Б-г дал человечеству нет ничего ценнее человеческой жизни. Вне зависимости от диагноза, продлить жизнь больного человека самое лучшее, что может сделать другой человек или общество. Не обращая внимания на деньги. Деньги печатают люди.

2. Не важно, что имел ввиду чиновник. Господа чиновники, подбирайте слова. Слово может лечить и слово может убить.

3. Моя позиции, как учредителя фонда “Квитна” - только лечение в Украине. Только развитие украинской медицины. Но это касается только тех заболеваний, которые успешно лечатся в Украине.

4. Перестаньте проклинать чиновников. Они меняются часто, а больницы и институты продолжают лечить и спасать тысячи жизней. Ни в США, ни в Израиле государственные клиники не могут позволить себе покупку современного оборудования. Но многие люди в мире считают за честь и даже обязанность пожертвовать оборудование клиникам и научным институтам.

К сожалению в Украине эта правильная мода ещё не сильно прижилась. И поэтому миллионы долларов уходят не на переоснащение нашей медицины, а на новое оборудование в других странах.

5. Ещё раз повторю - можно проклинать, можно угрожать, а можно РЕАЛЬНО решать проблемы.

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Автор
Уріель ШтернУріель Штерн
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Уриэля Штерна
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