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/ Хвороби і лікування

Госпіталізували з лихоманкою: в країні ЄС у пацієнта запідозрили Еболу

1.7т Читати матеріал російською

У Швеції медики запідозрили гарячку Ебола у місцевого жителя. 7 жовтня його госпіталізували з високою температурою і лихоманкою після того, як він повернувся з країни, схильної до цієї хвороби.

Лікарі припустили так на підставі симптомів і відвідування підозрілого регіону, що дало їм підстави взяти відповідні аналізи, пише Daily Mail. Вони вважають малоймовірним, що пацієнт має саме цей вірус, але й не виключають цього.

"Є підтвердження випадків Еболи в районі, де перебувала ця особа", – пояснила директорка з операцій в інфекційній клініці міста Ланд Марія Джозефсон.

Вірус Ебола

Вірус Ебола

Daily Mail

Ім'я, стать і вік пацієнта не розголошуються. Якщо діагноз підтвердиться, це стане п'ятим випадком на території Європи.

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Ланд

Ланд

Daily Mail

Також приховується країна відвідування. Однак відомо, що з Еболою вже понад рік бореться Конго. Повідомляється також, що у Швеції вже не вперше підозрюють у пацієнтів це захворювання. У січні 2019 року медики ізолювали молодого хлопця в госпіталі для перевірки, однак діагноз не підтвердився.

По всьому світу вірус убив майже 11 тисяч осіб. Він з'явилася в Західній Африці і стрімко поширився в інших регіонах.

Як писав OBOZREVATEL, лихоманка Ебола більше не вважається невиліковною, оскільки медикам вдалося розробити два експериментальні методи боротьби з нею. Клінічні випробування нових ліків відбувалися в Демократичній Республіці Конго, де був зафіксований новий спалах цієї хвороби.

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Швеція
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Ебола в Конго попала из внаукрии. Скакуасы активные носители еболы в гейроппе
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