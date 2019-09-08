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/ Хвороби і лікування

Головний біль: Супрун розкрила причини

10.7т Читати матеріал російською

Універсального засобу “від голови” не існує, необхідно шукати причину болю і лікувати безпосередньо її.

Ексглава МОЗ України Уляна Супрун у Facebook докладно розказала про типи болю і як діяти.

"Передусім зберігайте спокій та виключіть найстрашніше. Якщо у вас часто болить голова, почніть вести щоденник: як часто, де болить, яка тривалість, що ви їли, приймали, чи допомогло, яка була фаза менструального циклу. Ця інформація знадобиться для діагностування типу болю", – написала вона.

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Головний біль

Головний біль

Народна правда

Також Супрун перелічила тривожні сигнали при головному болю:

  • блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин

  • напади блювання

  • травма голови

  • ортостатичний біль (лежали та різко встали)

  • можливі симптоми гігантоклітинного артериїту (запалення артерій)

  • червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску)

  • проблеми із нижньою щелепою, як заклинило

  • рак в анамнезі

  • отруєння чадним газом

  • раптовий біль в пацієнтів із ВІЛ/СНІДом*

  • біль, що змушує прокинутися від сну*

  • поява болю після 50 років*

  • раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення*

  • раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких)*

  • помутніння свідомості*

  • біль прогресує і триває тижнями

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Що ж стосується типів болю, ексглава МОЗ перерахувала такі:

  • Мігрень – триває понад 15 днів на місяць, супроводжується нудотою і світлобоязню,

  • Біль через високий тиск – часто починається з ранку. Тиск буває 200/110, і треба вживати препарати для зниження тиску.

  • Біль через напруження – відчувається з усіх боків. Лікування – відпочинок, ацетилсаліцилова кислота, кофеїн, ібупрофен, льодові компреси, за потреби сильніші знеболювальні, антидепресанти чи психотерапія.

  • Цервікогенний біль (біль у шиї) – причиною може бути високий тиск, інфекційна хвороба чи травма шиї. Часто буває в людей, що весь день тримають голову нахиленою: перукарі, водії тощо. Лікування – нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота), фізіотерапія, блокада нервів чи операційні втручання.

  • Кластерний головний біль – буває в одному місці, сильний, супроводжується сильним збудженням. Притаманний передусім чоловікам 20-50 років, які зловживають алкоголем чи багато курять. Для лікування призначають кисневі маски, або препарати суматриптану і місцеві знеболювальні.

  • Аневризма – може призвести до крововиливу та інсульту. Лікувати треба аневризму чи гіпертензію, а не біль.

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Типи головного болю

Типи головного болю

ФБ Уляни Супрун

Серед інших типів головного болю, які описала Супрун також такі:

  • Геміплегічна мігрень

  • Гігантоклітинний артериїт

  • Біль при алергії

  • Головний біль через брак кави

  • Головний біль через напруження очей

  • Застуда і біль

  • Головний біль з похмілля

  • Біль від голоду

Також вона зазначила, що до всіх можливих причин головного болю може додатися біль через зловживання лікарськими препаратами, тому не варто проводити досліди над собою, а краще звернутися до лікаря. Він зможе визначити причини головного болю і назначити правильне лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Спурун дала поради щодо догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.

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Особа
Уляна Супрун
Тег
Головний біль
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Последний совет Супрун. Перед кончиной не забудьте создать в раю личный кабинет.
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