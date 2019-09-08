Головний біль: Супрун розкрила причини

Універсального засобу “від голови” не існує, необхідно шукати причину болю і лікувати безпосередньо її.
Ексглава МОЗ України Уляна Супрун у Facebook докладно розказала про типи болю і як діяти.
"Передусім зберігайте спокій та виключіть найстрашніше. Якщо у вас часто болить голова, почніть вести щоденник: як часто, де болить, яка тривалість, що ви їли, приймали, чи допомогло, яка була фаза менструального циклу. Ця інформація знадобиться для діагностування типу болю", – написала вона.
Головний біль
Народна правда
Також Супрун перелічила тривожні сигнали при головному болю:
блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин
напади блювання
травма голови
ортостатичний біль (лежали та різко встали)
можливі симптоми гігантоклітинного артериїту (запалення артерій)
червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску)
проблеми із нижньою щелепою, як заклинило
рак в анамнезі
отруєння чадним газом
раптовий біль в пацієнтів із ВІЛ/СНІДом*
біль, що змушує прокинутися від сну*
поява болю після 50 років*
раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення*
раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких)*
помутніння свідомості*
біль прогресує і триває тижнями
Що ж стосується типів болю, ексглава МОЗ перерахувала такі:
Мігрень – триває понад 15 днів на місяць, супроводжується нудотою і світлобоязню,
Біль через високий тиск – часто починається з ранку. Тиск буває 200/110, і треба вживати препарати для зниження тиску.
Біль через напруження – відчувається з усіх боків. Лікування – відпочинок, ацетилсаліцилова кислота, кофеїн, ібупрофен, льодові компреси, за потреби сильніші знеболювальні, антидепресанти чи психотерапія.
Цервікогенний біль (біль у шиї) – причиною може бути високий тиск, інфекційна хвороба чи травма шиї. Часто буває в людей, що весь день тримають голову нахиленою: перукарі, водії тощо. Лікування – нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота), фізіотерапія, блокада нервів чи операційні втручання.
Кластерний головний біль – буває в одному місці, сильний, супроводжується сильним збудженням. Притаманний передусім чоловікам 20-50 років, які зловживають алкоголем чи багато курять. Для лікування призначають кисневі маски, або препарати суматриптану і місцеві знеболювальні.
Аневризма – може призвести до крововиливу та інсульту. Лікувати треба аневризму чи гіпертензію, а не біль.
Типи головного болю
ФБ Уляни Супрун
Серед інших типів головного болю, які описала Супрун також такі:
Геміплегічна мігрень
Гігантоклітинний артериїт
Біль при алергії
Головний біль через брак кави
Головний біль через напруження очей
Застуда і біль
Головний біль з похмілля
Біль від голоду
Також вона зазначила, що до всіх можливих причин головного болю може додатися біль через зловживання лікарськими препаратами, тому не варто проводити досліди над собою, а краще звернутися до лікаря. Він зможе визначити причини головного болю і назначити правильне лікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Спурун дала поради щодо догляду за шкірою і як правильно боротися з прищами.
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