Гній та сеча проти: в Індії запропонували "ноу-хау" для боротьби зі смертельною хворобою

В Індії запропонували боротися з коронавірусом екскрементами тварин – сечею і гноєм корів, які є священними в цій країні.

Як пише IndiaTV, таку ініціативу озвучив лідер індуського руху Махасабха Свамі Чакрапані Махарадж. На його думку, коров'яча сеча і гній можуть бути використані для лікування нової смертельної хвороби, один випадок якої вже був зафіксований на території Індії.

Коронавірус в Індії запропонували лікувати гноєм

Крім того, Махарадж анонсував проведення спеціального ритуалу ягна, щоб "убити новий коронавірус і покласти край його впливу на світ".

"Споживання коров'ячої сечі та коров'ячого гною зупинить дію інфекційного коронавіврусу. Людина, яка повторює Ом Намах Шивай і наносить коров'ячий гній на тіло, буде врятована. Скоро буде проведено спеціальний ритуал ягна, щоб вбити коронавірус", – сказав лідер Махасабхі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

число жертв смертельного коронавірусу 2019 nCoV станом на ранок 3 лютого досягло 362 осіб. У Китаї загинула 361, ще одна – на Філіппінах. Всього за добу смертельна хвороба вбила 57 осіб.

Спалах 2019 nCoV міг трапитися після того, як за загадкових обставин віруси з канадської лабораторії NML опинилися в Китаї. Витік трапився у березні 2019 року.

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