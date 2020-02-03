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Гній та сеча проти: в Індії запропонували "ноу-хау" для боротьби зі смертельною хворобою

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В Індії запропонували боротися з коронавірусом екскрементами тварин – сечею і гноєм корів, які є священними в цій країні.

Як пише IndiaTV, таку ініціативу озвучив лідер індуського руху Махасабха Свамі Чакрапані Махарадж. На його думку, коров'яча сеча і гній можуть бути використані для лікування нової смертельної хвороби, один випадок якої вже був зафіксований на території Індії.

Коронавірус в Індії запропонували лікувати гноєм

Коронавірус в Індії запропонували лікувати гноєм

Крім того, Махарадж анонсував проведення спеціального ритуалу ягна, щоб "убити новий коронавірус і покласти край його впливу на світ".

"Споживання коров'ячої сечі та коров'ячого гною зупинить дію інфекційного коронавіврусу. Людина, яка повторює Ом Намах Шивай і наносить коров'ячий гній на тіло, буде врятована. Скоро буде проведено спеціальний ритуал ягна, щоб вбити коронавірус", – сказав лідер Махасабхі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Індія
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филя филя
филя филя
регар и строкань уже давно используют это ноухау))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухим этот метод подходит. На другие у них все равно денег нет.
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