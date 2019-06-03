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/Хвороби і лікування

Вчені вперше протестували генетичну зброю: в чому суть

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Дослідники з Університету Меріленда в США знайшли спосіб боротьби з переносниками малярії — вони генетично модифікували грибок, який вбиває малярійних комарів.

Вчені вперше тестували трансгенний метод боротьби з малярією не в лабораторних умовах. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

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У грибок Metarhizium pingshaense були внесені гени, які кодують іонні канали та гібридний гексатоксин-Hv1a. Токсин виділяють воронкові павуки, які живуть в Австралії.

Для випробування "покращеного" грибка була використана "москітна сфера" — спеціальний комплекс для імітації природного середовища проживання малярійних комарів (Anopheles coluzzii) в Буркіна-Фасо, Західна Африка (регіон з високою захворюваністю малярією).

Вчені вперше протестували генетичну зброю: в чому суть

За умов впливу гібридного білка комари вмирали в 1,6 рази швидше, ніж від дикої форми грибка M.pingshaense. В таких умовах популяція комах гинула протягом 45 днів.

Як відомо, збудником малярії є одноклітинний паразит Plasmodium malaria. Жіночі особини комарів заражаються від інфікованих людей під час укусу — їм потрібна кров, щоб відкласти яйця. Паразити починають розмножуватися усередині комахи і при черговому укусі комара потрапляють в кров іншої людини.

Раніше Medoboz повідомляв, що вчені виявили, що грибок, зростаючий на гусеницях, може бути ефективним засобом лікування остеоартриту.

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