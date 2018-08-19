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Гірше раку: з'ясувалася небезпека популярних антибіотиків

7.8тЧитати новину російською

У світі різко зросла кількість випадків стійкості мікробів до антибіотиків. Особливо часто це зустрічається з популярними їх видами, що постійно застосовуються для лікування: шкідливі мікроорганізми легко пристосовуються до ліків і перестають на них реагувати.

Це ставить під загрозу життя мільйонів пацієнтів по всьому світу, пише видання "МК", посилаючись на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ще в 2014 році на міжнародному економічному форумі в Давосі були представлені результати дослідження, згідно з яким, при поточній швидкості росту антимікробної стійкості до 2050 року від інфекцій, викликаних стійкими мікроорганізмами, щорічно будуть гинути 10 мільйонів осіб. Це перевищить число жертв онкологічних захворювань", - зазначили журналісти.

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Нещодавні дослідження епідеміологічної ситуації в країнах з низьким рівнем доходів показали, що рівень стійкості деяких інфекцій до медикаментів виріс до 72%, а в деяких випадках - до 100%. Фактично це означає, що людство ще не створило той препарат, від якого у окремих видів мікробів не виробився імунітет.

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий український педіатр Євген Комаровський назвав антибіотик, що є практично безсилим при лікуванні поширених інфекцій.

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
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