Восени у людей загострюються хронічні захворювання, зокрема, артеріальна гіпертензія — гіпертонічний криз.

Як запобігти розвитку хвороби, і за яких симптомів потрібно негайно викликати швидку, розповіла на своїй сторінці у Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Кращим способом запобігання гіпертонічним кризам є ефективна взаємодія із лікарем. Тільки фахівець може підібрати ефективне лікування, яке допоможе контролювати хворобу", — зазначила вона.

За словами Супрун, не менш важливо дотримуватися здорового способу життя — відмовитися від куріння і зловживання алкоголем, правильно харчуватися, регулярно займатися фізичними вправами і обмежити вживання солі до 5 г за добу.

Вона уточнила, що гіпертонічний криз — це раптове і значне підвищення артеріального тиску від базового рівня. Загрозу здоров'ю і життю несе значне підвищення артеріального тиску (як правило >180 і/або 120 мм рт.ст.), яке ускладнюється смертельно небезпечними станами. Зокрема, розвиток мозкового інсульту, інфаркту міокарда, набряку легенів.

У 103 потрібно телефонувати за таких симптомів: інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в районі серця; порушення мови, слабкість в одній руці; інтенсивний головний біль, що супроводжується розладами зору; нудота і блювота.

Однак, частіше трапляється, що значне раптове підвищення артеріального тиску супроводжується головним болем, запамороченням, відчуттям тривоги, серцебиттям. Такі стани не потребують виклику швидкої і можуть лікуватися амбулаторно. Для зниження тиску використовуються антигіпертензивні препарати у пігулках.

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