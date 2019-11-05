"Фекалії у воді": в Україні стався новий спалах хвороби Боткіна

У Кропивницького семеро жителів одного мікрорайону, серед яких двоє маленьких дітей, захворіли хворобою Боткіна – гепатитом А.

За словами місцевих жителів, виною тому дірявий водопровід, через який вірус міг потрапити у питну воду, передає ТСН.

"Я грішу тільки і тільки на воду. Дуже погано себе почували: висока температура, нудота. Завдяки чому? Завдяки водоканалу і фекаліям у воді", – каже Олеся Сімухіна, рідна сестра якої, а також двоє дітей 6 і 1,5 років захворіли гепатитом А.

У Кропивницькому спалахнув гепатит А Ілюстрація

Відзначається, що хворих госпіталізували в міську інфекційну лікарню. За словами медиків, їх стан уже набагато кращий.

"У дитячому інфекційному відділенні перебувають двоє хворих діточок, і в дорослому інфекційному відділенні перебувають п'ятеро хворих на вірусний гепатит А. На сьогоднішній день стан всіх хворих ближчий до задовільного", – розповіла заступник головного лікаря Оксана Кабанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед учнів однієї зі шкіл Біляївського району Одеської області стався спалах захворювання на гепатит "А".

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