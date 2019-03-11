Епідемія кору в Україні: Супрун розвіяла всі страхи про вакцинацію

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зібрала найбільш поширені питання, які стосуються щеплень від кору.

"Зараз вкрай необхідно, щоб кожен володів науково-доказовою інформацією. І не давав можливості поширюватися чуткам та міфам про вакцини", — написала вона у Facebook, розмістивши найважливіші відповіді й роз'яснення.

Наскільки безпечна вакцина від кору?

Вакцина КПК використовується вже більше 50 років, і понад 500 мільйонів доз вакцин із протикоровим компонентом були введені у більш ніж 100 країнах світу. Вона безпечна й ефективна.

Вакцини, як і будь-які ліки, можуть викликати реакції, але серйозні реакції на вакцину — вкрай рідкісні. У той час, як кір може мати важкий перебіг, нести ризик госпіталізації й смерті, щеплення вакциною КПК — безпечні. Імовірність серйозної алергічної реакції на вакцину КПК становить одна реакція на мільйон щеплень. Тоді як із 1000 тих, хто заразилися на кір, 1 вмирає, 1 захворює енцефалітом, а 50 отримують важкі ускладнення.

Кір Київський експрес

Яка вакцина є в Україні?

Зараз в Україні для щеплень КПК постачають такі вакцини:

"Пріорікс"/Priorix (виробник GlaxoSmithKline Biologicals SA, Бельгія), прекваліфіковані ВООЗ, найавторитетнішою організацією світу в сфері охорони здоров'я. "М-М-Р II"/M-M-R II (виробник Merck & Co., Inc., США), схвалену державним Управлінням продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration (FDA), яка також є однією з найавторитетніших установ світу в цій сфері.

Обидві вакцини безпечні, ефективні й гарантовані державою безоплатно в рамках національного календаря профілактичних щеплень. Велика кількість постачальників дозволяє країні уникнути нестачі в разі дефіциту продукту від одного виробника. Це особливо важливо під час спалаху, адже тільки з початку року на кір в Україні захворіли понад 26 500 чоловік і 10 із них померли.

Коли вакцинувати дитину?

В Україні роблять щеплення від кору двічі: в 12 місяців і в 6 років. Якщо дитині незабаром виповнюється 1 або 6 років, це означає, що наближається час вакцинації від кору. Дуже важливо не відкладати щеплення. Якщо дитина пропустила першу або другу дозу вакцини КПК за графіком, потрібно звернутися до лікаря і якомога швидше надолужити пропущені щеплення КПК.

Які ризики для невакцинованих?

Ймовірність заразитися для невакцинованих людей, котрі контактували з хворим на кір, становить 90%. У більш ніж 5% людей, які перехворіли на кір, розвиваються порушення здоров'я на все життя.

Що робити, якщо батьки вказують на те, що записи про щеплення їхньої дитини є помилковими, і/або не пам'ятають, які із записаних в довідці дитини щеплень робили насправді?

У такому випадку батькам потрібно звернутися в медичний заклад і зробити дитині щеплення. Додаткове щеплення від кору не шкодить дитині, а навпаки — посилює захист.

Можна вакцинуватися під час спалаху?

Під час спалаху надзвичайно важливо захистити дитину від кору. Якщо дитині виповнюється 12 місяців або 6 років, якщо вона пропустила планове щеплення від кору раніше — вакцинуватися вкрай необхідно! Щеплення — єдиний надійний спосіб отримати захист від інфекцій. Так само, якщо дорослий не має щеплення, то його потрібно зробити.

Що робити, якщо людина контактувала з хворим на кір?

У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря: потрібно зробити щеплення протягом перших 72 годин. У деяких випадках також (наприклад, тим, у кого є протипоказання до вакцинації) вводять імуноглобулін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун вже розвінчувала популярні міфи про кір.

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