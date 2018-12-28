Епідемія грипу в Україні: лікар назвав небезпечні симптоми

В Україні грип та ГРВІ в нинішньому епідемічному сезоні проходять з ускладненнями. Захворювання вражає багато органів – від дихальних шляхів до нервової системи.

Про це розповів в ефірі ObozTV лікар-імунолог Сергій Зайков. Спеціаліст порадив у разі нездужання звертатися за кваліфікованою допомогою, а не лікуватися "народними методами".

"Що стосується тяжкості ГРВІ, то в цьому році вони дійсно досить важко проходять, велика кількість пацієнтів звертається не тільки з ГРВІ, а й з їхніми ускладненнями", – розповів він.

Зайков перерахував характерні симптоми початку захворювання:

"Ми класично звикли, що грип починається із високої температури тіла й ураження багатьох органів і систем. У першу чергу, це ураження верхніх і нижніх дихальних шляхів, може бути м'язовий біль, стомлюваність, кашель, ураження органів кишково-шлункового тракту, нудота, блювота, ураження серцево-судинної системи, центральної нервової системи, суглобів тощо"

Водночас лікар зазначив, що в домашніх умовах складно чітко визначити, де грип, а де інше ГРВІ, і порадив звертатися до фахівців.

Одним із ефективних методів профілактики грипу та інших ГРВІ Зайков назвав щеплення.

"Краще щеплення було проводити за 2-3 місяці до початку спалаху грипу. Зараз, хоча воно менш ефективне, сенс у цьому є", – розповів він.

Народні методи лікування грипу лікар назвав недостатньо ефективними і перевіреними.

ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня 17-23 грудня в Україні на грип та ГРВІ захворіли, за офіційною статистикою, 216 213 осіб, 64,9% із яких – діти до 17 років.

Епідемічні пороги перевищені у восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Одеській, Чернігівській, Сумській та Хмельницькій.

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