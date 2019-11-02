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/ Хвороби і лікування

Епідемія дифтерії в Україні: глава МОЗ зробила заяву

3.8т Читати матеріал російською

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявляє, що в Україні епідемії дифтерії поки немає.

Але в разі погіршення ситуації країна буде забезпечена достатньою кількістю доз сироватки з різних джерел, повідомила вона в інтерв'ю "BBC Україна".

Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

"Главком"

"Ми ще не говоримо про серйозну епідемію, ситуація з дифтерією під контролем. У минулому році було 10 хворих, а використовували 141 дозу сироватки. Кілька сотень списали, бо закінчився термін придатності. Тобто 141 флакон - це і була потреба України в сироватці", – заявила Скалецька.

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За її совами, в цьому році в Україні вже є 200 флаконів сироватки, ще додатково 150-170 передадуть міжнародні організації в якості гуманітарної допомоги. Ще 100 в якості допомоги нададуть посольства в разі якщо буде така необхідність.

"Тобто, насправді ми можемо розраховувати на 450 флаконів сироватки, і цієї кількості ліків досить", – підкреслила міністр.

Крім того, Скалецька повідомила, що МОЗ повністю моніторить ситуацію з наявністю вакцин по всіх областях.

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"Була інформація про відсутність вакцин в деяких районах Київської області, але це питання ми моніторимо та контролюємо. Я сподіваюся, що в регіонах ми будемо бачити динаміку збільшення вакцинації. Якщо її не буде, далі я вже буду говорити з губернаторами", - додала вона.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 1 листопада в Україні було зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію, з яких 19 - в жовтні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я закликало українців зробити щеплення проти дифтерії.

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Тема
Спалах дифтерії в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я хвороба
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Молите бога , чтобы она не началась
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