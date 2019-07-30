Термін "медичний канабіс" передбачає застосування засушеної рослини Cannabis sativa для лікування типу фітотерапії.

Серед великої кількості речовин, які в ній містяться, так званих канабіноїдів, є 2 основних:

канабідіол (CBD) – без психотропного ефекту;

тетрагідроканабінол (ТНС) – з психотропним.

Перша речовина схвалена американською агенцією FDA як протисудомний препарат для лікування двох рідкісних видів важкої епілепсії, в т. ч. у дітей. Але це препарат другої лінії, який додається до першої лінії при неефективності. Ще два канабіноїди: дронабінол і набілон – схвалені в деяких країнах для лікування нудоти і блювання, як ускладнень хіміотерапії.

В той же час, FDA не схвалювала використання безпосередньо медичної маріхуани, оскільки її доказова база є слабкою внаслідок низької якості наявних досліджень.

Проте у вигляді трави для куріння і вейпу, екстрактів, крапель для прийому всередину, а також у складі лосьйонів і кремів вона легалізована в 29-ти штатах США і в частині європейських та азіатських країн. Але – не у всіх.

Ілюстрація

Список показань для медичного канабіса великий. Більше всього даних є про позитивний ефект при м‘язевих спазмах при розсіяному склерозі і епілепсії та при нудоті в ході хіміотерапії. Крім того, канабіс використовують також як знеболююче при хронічному болі помірної інтенсивності і для лікування захворювань та патологічних станів з боку центральної нервової системи: хвороби Альцгеймера, шизофренії, посттравматичного розладу, анорексії.

Випадки смерті від передозування маріхуаною не зафіксовані, але розповсюдженими побічними ефектами є тривога, галюцинації, параноя.

Залежність виникає в 9-30% і менш виражена, ніж для опіатів. Синдром відміни проявляється сонливістю, зниженням апетиту, тривогою.

За відсутності якісної доказової бази рішення про легалізацію медичного канабісу є не стільки медичним, скільки соціально-політичним. Тому використання гасла "впровадження міжнародного досвіду у вітчизняну медицину" при агітації за законопроект про власне виробництво медичного канабісу для "реалізації права пацієнтів на медичну допомогу" виглядає доволі пафосним. Таких пацієнтів очільниця МОЗу нарахувала 2 млн (?), закликаючи "боротися за поширення в Україні прогресивних загальносвітових тенденцій в охороні здоров‘я".

Хотілось би побачити таку боротьбу за інші "прогресивні тенденції", наприклад, фінансування охорони здоров’я у розмірі 5% ВВП і вітчизняну трансплантологію.

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