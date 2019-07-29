"Думаєте, вам не загрожує?" Комаровський нажахав українців правдою про смертельну хворобу

Гепатит А та Е найчастіше поширюється через низький рівень харчової гігієни, небезпечну воду і відсутність санітарії.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив відомий український лікар Євген Комаровський, приурочивши пост до Всесвітнього дня боротьби проти цієї недуги 28 липня.

"Думаєте, вам не загрожує гепатит? Подумайте ще раз", – сказано в тексті. Відзначається, що способи захисту проти цих хвороб – дотримання правил гігієни, правильна харчова обробка продуктів, а також вживання тільки безпечної води.

Євген Комаровський facebook.com/komarovskiynet

Гепатит В, С і D поширюється через кров, насіннєву та інші рідини організму. Відповідно, правила захисту від цих форм хвороби будуть відрізнятися (дивіться на картинках):

instagram.com/doctor_komarovskiy

instagram.com/doctor_komarovskiy

instagram.com/doctor_komarovskiy

instagram.com/doctor_komarovskiy

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Євген Комаровський розповів, що причиною швидкого забруднення волосся може бути неправильно обраний шампунь.

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