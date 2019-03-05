Другий випадок у світі: хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися

У Лондоні (Великобританія) хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

До нього з цим вдалося впоратися тільки Тімоті Рею Брауну в 2007 році, якого прозвали "берлінським пацієнтом" за безпрецедентність лікування від ВІЛ. "Лондонському пацієнту", ім'я якого не розголошується, для лікування провели таку саму операцію, що й Брауну 12 років тому, пише Science.

Йдеться про трансплантацію стовбурових кровотворних кісткового мозку. Вони були пересаджені від донора з мутантним геном CCR5. Через деякий час аналізи не виявили в крові "лондонського пацієнта" вірусу.

"Це велика справа. Це говорить про те, що Тімоті Рей Браун був не єдиним", – заявив глава Інституту інфекцій та імунології імені Пітера Доерті (Австралія) Шарон Левін.

Перша людина, яка здолала ВІЛ, Тімоті Браун AP

Однак такий спосіб лікування небезпечний і підходить далеко не всім, пише The Daily Mail. Про "лондонського пацієнта" відомо, що він заразився ВІЛ у 2003 році, але лікуватися від нього почав тільки в 2012-му, коли до вірусу додався рак.

ВІЛ під мікроскопом zoonoz

Трансплантація стовбурових клітин була запропонована йому саме для лікування онкології, проте допомогла подолати ВІЛ. Донором став чоловік, у якого генна мутація призвела до вродженої стійкості до імунодефіциту.

"Це неймовірна подія. І саме тому це (таке лікування. – Ред.) не може відбуватися частіше", – пояснив один із дослідників лондонського університету Равіндра Гапта.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні спостерігається друга за масштабами епідемія ВІЛ/СНІД у Європі. За оцінками 2016 року, 238 тисяч українців живуть із ВІЛ і щорічно фіксується 5,2% нових випадків інфікування у віковій групі від 15 до 24 років.

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