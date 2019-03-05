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/Хвороби і лікування

Другий випадок у світі: хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися

17.2тЧитати матеріал російською

У Лондоні (Великобританія) хворому на ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

До нього з цим вдалося впоратися тільки Тімоті Рею Брауну в 2007 році, якого прозвали "берлінським пацієнтом" за безпрецедентність лікування від ВІЛ. "Лондонському пацієнту", ім'я якого не розголошується, для лікування провели таку саму операцію, що й Брауну 12 років тому, пише Science.

Йдеться про трансплантацію стовбурових кровотворних кісткового мозку. Вони були пересаджені від донора з мутантним геном CCR5. Через деякий час аналізи не виявили в крові "лондонського пацієнта" вірусу.

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"Це велика справа. Це говорить про те, що Тімоті Рей Браун був не єдиним", – заявив глава Інституту інфекцій та імунології імені Пітера Доерті (Австралія) Шарон Левін.

Перша людина, яка здолала ВІЛ, Тімоті Браун

Перша людина, яка здолала ВІЛ, Тімоті Браун

AP

Однак такий спосіб лікування небезпечний і підходить далеко не всім, пише The Daily Mail. Про "лондонського пацієнта" відомо, що він заразився ВІЛ у 2003 році, але лікуватися від нього почав тільки в 2012-му, коли до вірусу додався рак.

ВІЛ під мікроскопом

ВІЛ під мікроскопом

zoonoz

Трансплантація стовбурових клітин була запропонована йому саме для лікування онкології, проте допомогла подолати ВІЛ. Донором став чоловік, у якого генна мутація призвела до вродженої стійкості до імунодефіциту.

"Це неймовірна подія. І саме тому це (таке лікування. – Ред.) не може відбуватися частіше", – пояснив один із дослідників лондонського університету Равіндра Гапта.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні спостерігається друга за масштабами епідемія ВІЛ/СНІД у Європі. За оцінками 2016 року, 238 тисяч українців живуть із ВІЛ і щорічно фіксується 5,2% нових випадків інфікування у віковій групі від 15 до 24 років.

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Великобританія
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