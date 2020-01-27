"Більше 2-3 днів бідолаха не протягне": Комаровський розвінчав фейки про коронавірус

Отримувати посилки з Китаю, незважаючи на поширення нового коронавірусу nCoV, можна, оскільки вірус не може тривалий час "жити" поза організмом людини.

Про це заявив лікар-педіатр Євген Комаровський. Відповідне відео відомий медик опублікував на своєму YouTube-каналі в понеділок, 27 січня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Однозначно посилки з Китаю отримувати можна!" – підкреслив він. Лікар пояснив, що вірус в організмі людини, тобто в ідеальних для себе умовах, може існувати приблизно 14 діб.

"Так от, у посилці з Китаю немає таких чудових умов. Там йому набагато менш комфортно живеться, і, повірте мені, більше двох-трьох днів він там, бідолаха, не протягне", – сказав Комаровський.

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Він додав, що тема нової хвороби "роздувається" в соцмережах. "Вражає, що, ось наприклад серед моїх співробітників, із 10 осіб троє за минулу добу отримали СМСку з категоричною вимогою не їсти банани! І обов'язково цю СМСку як лист щастя потрібно переслати всім іншим, щоб всі перестали їсти банани", – розповів доктор.

Він уточнив, що в тексті, який пересилається в месенджерах, заявляється, що нібито всі ці фрукти інфіковані коронавірусом.

"Повідомляю всім: це абсолютна маячня!.. Їжте банани на здоров'я", – зазначив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський назвав реальні небезпеки захворювання nCoV.

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