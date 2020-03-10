Доктор Комаровський розкрив правду про грілку, ковдру і "Но-шпу" при лихоманці у дітей

Відомий в Україні лікар Євген Комаровський розвіяв міфи про методи лікування дітей і корисність "Но-шпи".

Це все він опублікував в своєму Instagram-акаунті, де відповів на питання своїх підписників про те, що робити, якщо у дитини висока температура і холодні кінцівки. За його словами, не потрібно слухати лікарів, які радять приймати "Но-шпу" - вона не пов'язане з судинами, а корисність цих ліків це просто міф радянської медицини.

"Цей препарат зменшує спазм гладкої мускулатури кишечника, і то не дуже ефективно. "Но-шпа" як панацея від усього - один з міфів радянської медицини. Так що забудьте про ці ліки, особливо стосовно до лікування дітей", - написав Комаровський.

Замість цього набагато краще прикласти грілку до ніг або рук (дивлячись що мерзне). Єдине - необхідно уважно стежити за температурою і часом впливу.

"Коли гаряча грілка буде прикладена до спазмированной холодної нозі, то можна дитину і до опіку довести. Тому спочатку візьміть цю грілку і переконайтеся, що її температура не вище 38 градусів - причому це межа - і покладіть на ніжки" ", - написав Комаровський.

Має важливість і те, як дитину вкривають ковдрою, коли він говорить, що йому холодно. За словами доктора, необхідно завжди тримати ніс відкритим.

"Тільки не закривайте йому ніс, щоб він міг нормально дихати. При високій температурі повинен бути чисте прохолодне повітря, але теплий одяг. Відчуття холоду і те, що ви дитини розкрили, давши контактувати шкірі з холодним повітрям, як раз і призводить до спазму судин шкіри. в результаті процес віддачі тепла організмом в навколишнє середовище погіршується, і температура не падає ", - написав Комаровський.

Також, при температурі немає сенсу робити дитині холодні ванни або обертати мокрими холодними рушниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський назвав паніку навколо епідемії COVID-19 нелогічною.

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