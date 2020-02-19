Для хворих на діабет створили пластир із інсуліном: уколи можуть піти в минуле

Хворі на цукровий діабет зможуть отримувати інсулін без хворобливих ін'єкцій.

Як пише "МК", американські вчені з Каліфорнії створили інсуліновий пластир з мікроголками. Вони при потраплянні у організм людини зможуть доставити інсулін у потрібній кількості.

Також автори пояснили, що винахід здатний не тільки доставляти ліки, але і стежити за рівнем глюкози. Така функція, запевнили вони, дозволить людям, що страждають на діабет, вийти на принципово новий рівень системи контролю над захворюванням.

Для хворих на діабет створили пластир з інсуліном Ілюстрація

Також це допоможе убезпечити користувачів від передозування інсуліном, який може привести до гіпоглікемії, судом, коми та навіть смерті.

Ці мікроголки пластиру зроблені з полімеру, який має чутливість до глюкози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цукровий діабет в Україні хворіють 1 млн 300 тисяч осіб. Його діагностика ускладнюється тим, що від появи перших патологічних змін до розвитку хвороби може пройти 5-10 років.

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