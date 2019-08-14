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Дівчинка народилася з обличчям 60-річної бабусі: страхітливі фото

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Дівчинка з Кабоджі через рідкісне захворювання народилася зі зморшкуватою шкірою на обличчі.

У 10 років вона виглядає, як стара, пише Daily Mirror. Причиною цього, імовірно, стала або ліподістрофія, яка заважає створенню жирової тканини, або дерматоліз Алібера, що зменшує еластичність шкіри.

При цьому точний діагноз встановити неможливо, оскільки дівчинку ніколи не водили до лікаря.

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Дівчинка народилася з обличчям 60-річної бабусі: страхітливі фото

Daily Mirror

При цьому її родичі і місцеві монахи вважають причиною недуги погану карму. Сама дівчинка мріє про пластичну операцію.

"Я хочу гарне обличчя, тому що інші діти називають мене старенькою", – говорить вона.

Дівчинка народилася з обличчям 60-річної бабусі: страхітливі фото

Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка, яка страждає на рідкісну хворобу.

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