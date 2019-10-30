Дифтерія в Україні: Комаровський чітко пояснив різницю між вакциною і сироваткою

Доктор Євген Комаровський закликав не пов'язувати випадки спалахів дифтерії, які почастішали Україні, з відсутністю у хворих щеплень.

За його словами, існує різниця між вакциною і сироваткою, якою лікується зокрема й дифтерія. Короткою довідкою він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Є такі інфекції, за яких бактерія у процесі своєї життєдіяльності виробляє особливу отруту — токсин. Можна вбити бактерію антибіотиком, але поки він подіє, буде пізно — токсин уб'є людину. Дифтерія, правець, ботулізм — найвідоміші хвороби такого типу", — написав Комаровський.

Лікуються такі інфекції сироватками, які містять готові антитіла, що нейтралізують токсин. Їх, зазначає лікар, вводять одразу ж після встановлення діагнозу або навіть тільки за його підозри, оскільки цінною є кожна хвилина.

Препарат, що містить анатоксин, — це і є вакцина narodna-pravda.ua

"Саме тому в усіх інфекційних лікарнях завжди є лікувальні сироватки. Якщо в країні погано із вакцинацією — потрібен потрійний запас сироваток від дифтерії й правця, а якщо в країні розігнали санепідстанції — потрійний запас сироватки від ботулізму", — підкреслив Комаровський.

Але, за його словами, в Україні цьому не надають значення. Оскільки держава нібито "вирішила жити за Дарвіном — тобто дотримуючись природного відбору".

"Тут потрібні запаси терпіння й мережа бюро ритуальних послуг", — акцентував лікар.

Він також вказав на те, що якщо взяти токсин, послабити його і ввести в організм, то той зі свого боку відреагує виробленням антитоксичних антитіл — саме так у людини формується захисний імунітет.

"Препарат, що містить анатоксин, — це і є вакцина. Коли вводять вакцину — це щеплення, або вакцинація. Чим менше вводять вакцин, тим більше треба сироваток", — підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже в трьох областях зафіксовані випадки дифтерії. У Києві виявлений другий випадок захворювання. Серед хворих є як вакциновані люди, так і ні. Незважаючи на те, що про спалах інфекції попереджали раніше, сироватку від цього захворювання МОЗ так і не закупило.

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