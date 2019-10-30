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/ Блоги - Хвороби і лікування

Євген Комаровський
Євген Комаровський
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Сыровотка и вакцина от дифтерии: краткий ликбез

1.1т Читати матеріал російською

Есть такие инфекции, при которых бактерия в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает особый яд — токсин. Можно убить бактерию антибиотиком, но пока антибиотик подействует, будет поздно — токсин убьет человека.

Дифтерия, столбняк, ботулизм — самые известные болезни такого типа. Для лечения подобных инфекций придуманы сыворотки. Лечебная сыворотка содержит готовые антитела, нейтрализующие токсин. Сыворотка вводится незамедлительно после установки диагноза (а нередко даже при подозрении — здесь не до шуток, рисковать нельзя) — дорога каждая минута. Именно поэтому во всех инфекционных больницах ВСЕГДА есть лечебные сыворотки. Если в стране плохо с вакцинациейнужен тройной запас сывороток от дифтерии и столбняка, а если в стране разогнали санэпидстанции — тройной запас сыворотки от ботулизма.

А в стране, которая решила жить по Дарвину — т.е. следуя естественному отбору, все это фигня: здесь нужны запасы терпения и сеть бюро ритуальных услуг.

Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина

Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина

Иллюстрация

P.S. Дополнительный ликбез для журналистов, которые путают вакцины и сыворотки. Если взять токсин, ослабить его и ввести в организм (такой ослабленный токсин называется анатоксином) — человек отреагирует выработкой антитоксических антител — так формируется защитный иммунитет. Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина. Когда вводят вакцину — это прививка, или вакцинация.

Чем меньше вводят вакцин, тем больше надо сывороток.

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Автор
Євген Комаровський Євген Комаровський
Теми
здоров'я Спалах дифтерії в Україні
Місце
Україна
Тег
інфекція
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