Дешевше у 67 разів: українцям роз'яснили плюси нових правил закупівлі ліків

Завдяки тому, що Міністерство охорони здоров'я України у 2015 році перейшло на закупівлю ліків через міжнародні організації, з'явилася можливість економити до 40% коштів, що виділяються на ці потреби з Державного бюджету.

Крім того, деякі препарати почали коштувати у 67 разів дешевше, ніж це було до 2015 року, зазначив політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у Facebook.

Він також наголосив, що зекономлені кошти дозволяють збільшити додаткові закупівлі медикаментів за деякими програмами на 70%. Ще один беззаперечний плюс співпраці з міжнародними організаціями - це можливість отримувати ліки (більше 60%) безпосередньо від виробників, що гарантує їхню якість і обґрунтовану ціну.

"МОЗ більше не займається закупівлями ліків. В Україні зникла ще одна корупційна схема, адже саме робочі групи МОЗ із закупівель часто вписували до тендеру неконкурентні умови, які дозволяли перемагати "своїй" компанії", - наголосив Цибулько.

За його словами, ефективність міжнародних закупівель на противагу закупівлям через систему "ProZorro" вказують тендери на місцях: так, регіональні онкодиспансери та державні установи закуповують ліки до 300% дорожче, ніж міжнародні організації (за результатами моніторингу закупівель ліків для онкохворих, проведеного громадськими організаціями).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Україна вперше на національному рівні планує закупівлі сироваток та імуноглобулінів проти дифтерії, сказу, правця, ботулізму та малярії через міжнародні організації. На ці плани вже виділили 40 млн гривень.