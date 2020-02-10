Депресія і вагітність: лікарі назвали несподівані причини розвитку Альцгеймера у жінок

Депресія і вік можуть бути факторами, які викликають деменцію та хворобу Альцгеймера у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків.

До такого висновку прийшли лікарі, які досліджували причини такої помітної гендерної відмінності. Про це пише BBC News Ukraine.

Так, доведено, що чим старша людина, тим вище ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а жінки зазвичай живуть довше, ніж чоловіки. Втім, останні дослідження показали, що старіння не обов'язково повинне супроводжуватися деменцією.

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Деякі фактори ризику захворювання є більш поширеними серед жінок. Це, наприклад, депресія, яку пов'язують із початком хвороби Альцгеймера.

Серед інших чинників – хірургічна менопауза і ускладнення вагітності.

Збільшити шанси розвитку деменції можуть і певні соціальні ролі. Деякі дослідження показали, що догляд за хворою людиною сам по собі є фактором розвитку хвороби. У Великобританії, наприклад, близько 60-70% безкоштовних доглядальниць працюють із хворими деменцією.

Також лікарі спробували з'ясувати, чому у жінок хвороба розвивається швидше. Одне з припущень полягає в тому, що естроген захищає мозок жінки в молодості, але його переваги з віком знижуються.

На думку інших дослідників, жінки показують кращі результати на початкових тестах, що не дозволяє правильно оцінити тяжкість хвороби або взагалі визначити її на ранній стадії.

Якщо це так, діагностичні обстеження потрібно змінити таким чином, щоб вони відповідали нейропсихологічним відмінностям чоловіків і жінок.

Альцгеймер частіше вражає жінок: чому 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розробили точний аналіз крові на хворобу Альцгеймера, який можна використовувати в установах первинної медичної допомоги.

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