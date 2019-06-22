Чому хрустять суглоби: фітнес-тренер дала просте пояснення

Відомий фітнес-тренер Анастасія Новікова розповіла, чому хрустять суглоби.

На своїй сторінці в Instagram вона пояснила основні причини появи та розповіла, що говорить сучасна медицина на цей рахунок.

"Якщо подібний хрусткіт не викликає дискомфорту, обмеженої рухливості або хворобливих відчуттів – вважайте, що ви здорові, і періодичний хрускіт у суглобах – це нормальне явище для організму. Але коли подібні клацання супроводжуються болем і дискомфортом, це може бути серйозним приводом для відвідування лікаря", – написала Новікова.

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Так чому ми чуємо хрускіт:

1. Бульбашки газу в синовіальній рідині. Під час руху суглоба бульбашки газу в суглобової рідини лопаються – це і є хрусткіт. З цієї ж причини хрусткіт у суглобі може відбуватися не частіше, ніж один раз у 15-20 хв.

2. Недостатнє вироблення синовіальної рідини. Основні причини зниження її обсягу:

зневоднення (виникає через недостатнє споживання рідини або в процесі деяких захворювань). Пийте воду в достатній кількості;

незбалансоване харчування. Як бачите, призводить не тільки до проблем з фігурою;

високі фізичні навантаження, в результаті яких організм просто не встигає відновлюватися і виробляти ту саму синовіальну рідину в потрібних кількостях;

відсутність фізичних навантажень. Малорухливий спосіб життя призводить до ослаблення м'язів, суглобово-зв'язкового апарату, так і в цілому до зменшення інтенсивності обміну речовин.

3. Зміщення сухожиль, зв'язок і сумок над кістковою поверхнею. Під час розслабленого стану вони можуть трохи змінити своє становище, а під час згинання/розгинання з клацанням встають на місце.

4. Різні захворювання і дегенеративні порушення в суглобово-зв'язковий апарат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зменшення болю в суглобах, важливо не тільки виконувати один тип вправ, а ще займатися розтяжкою і змінити дієту.

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