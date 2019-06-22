Чому хрустять суглоби: фітнес-тренер дала просте пояснення

Відомий фітнес-тренер Анастасія Новікова розповіла, чому хрустять суглоби.
На своїй сторінці в Instagram вона пояснила основні причини появи та розповіла, що говорить сучасна медицина на цей рахунок.
"Якщо подібний хрусткіт не викликає дискомфорту, обмеженої рухливості або хворобливих відчуттів – вважайте, що ви здорові, і періодичний хрускіт у суглобах – це нормальне явище для організму. Але коли подібні клацання супроводжуються болем і дискомфортом, це може бути серйозним приводом для відвідування лікаря", – написала Новікова.
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Так чому ми чуємо хрускіт:
1. Бульбашки газу в синовіальній рідині. Під час руху суглоба бульбашки газу в суглобової рідини лопаються – це і є хрусткіт. З цієї ж причини хрусткіт у суглобі може відбуватися не частіше, ніж один раз у 15-20 хв.
2. Недостатнє вироблення синовіальної рідини. Основні причини зниження її обсягу:
зневоднення (виникає через недостатнє споживання рідини або в процесі деяких захворювань). Пийте воду в достатній кількості;
незбалансоване харчування. Як бачите, призводить не тільки до проблем з фігурою;
високі фізичні навантаження, в результаті яких організм просто не встигає відновлюватися і виробляти ту саму синовіальну рідину в потрібних кількостях;
відсутність фізичних навантажень. Малорухливий спосіб життя призводить до ослаблення м'язів, суглобово-зв'язкового апарату, так і в цілому до зменшення інтенсивності обміну речовин.
3. Зміщення сухожиль, зв'язок і сумок над кістковою поверхнею. Під час розслабленого стану вони можуть трохи змінити своє становище, а під час згинання/розгинання з клацанням встають на місце.
4. Різні захворювання і дегенеративні порушення в суглобово-зв'язковий апарат.
ХРУСКІТ В СУГЛОБАХ ⚠️⁉️ ⠀ Один з найбільш частих питань в моїй практиці. Так давайте ж розберемося в основних причинах і подивимося, що ж говорить сучасна медицина на цей рахунок. ⠀ 🧡 Якщо подібний хрест не викликає дискомфорту, обмеженої рухливості або хворобливих відчуттів - вважайте, що ви здорові і періодичний хрускіт в суглобах це нормальне явище для організму. ⠀ 💙 Якщо ж подібні клацання супроводжуються болем і дискомфортом, це може бути серйозною причиною для відвідування лікаря. ⠀ Так чому ми чуємо хрускіт: ⠀ 1️⃣ Бульбашки газу в синовіальній рідині. Під час руху суглоба, бульбашки газу в суглобової рідини лопаються - це і є хрест. Ця теорія вперше була озвучена ще в 1947 і тільки пару років тому була точно доведено. З цієї ж причини, ми не можемо самостійно створити хрест частіше, ніж один раз в 15-20 хв. ⠀ 2️⃣ Недостатнє вироблення синовіальної рідини (в'язкий матеріал, який оточує суглоби і є природною змазкою і амортизатором). Основні причини зниження обсягу СЖ є: ⠀ 🔸 Зневоднення (недостатнє споживання рідини, або в процесі різних захворювань) Пийте воду в достатній кількості !; 🔸 Незбалансоване харчування! Як бачите призводить не тільки до проблем з фігурою); 🔸 Високі фіз навантаження! "Буду тренуватися щодня по 2-3 години" Я звичайно розумію, що ми любимо кидатися на амбразуру і отримувати все і відразу. Адже ніхто не хоче працювати системно, повільно і впевнено. Але) ні до чого хорошого це ще не привело. В результаті високих навантажень, організм просто не встигає відновлюватися і виробляти ту саму синовіальнурідину в потрібних кількостях; 🔸 Сюди ж відноситься і відсутність фіз навантажень) малорухливий спосіб життя призводить до ослаблення м'язів, суглобової-зв'язкового апарату, так і в цілому до зменшення інтенсивності обміну речовин. ⠀ 3️⃣ Зсув сухожиль, зв'язок і сумок над кістковою поверхнею. Під час розслабленого стану вони можуть трохи змінити своє становище, а під час згинання / розгинання з клацанням встають на місце. ⠀ 4️⃣ Різні захворювання і дегенеративні порушення в суглобової-зв'язкового апарату. Як бачите, хрускіт це норма, поки немає больових відчуттів і дискомфорту
Як повідомляв OBOZREVATEL, для зменшення болю в суглобах, важливо не тільки виконувати один тип вправ, а ще займатися розтяжкою і змінити дієту.
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