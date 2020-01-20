Чоловік винайшов "ідеальну дієту" та шокував нею всіх

У Великій Британії чоловік в спробах запобігти ускладненням цукрового діабету перейшов на унікальний тип харчування, яким дав привід сумніватися в своїй адекватності.

Історію його боротьби за здоров'я опублікував The Guardian.

Відзначається, що Ендрю Майерс почув діагноз "діабет" у віці 40 років, після чого серйозно вирішив зайнятися собою, почав бігати, їсти овочі, але все одно тяга до солодкого, смаженого, гострого була сильнішою.

Спільнота споживачів, системи знижок, достаток продуктів, що змушують купувати більше, ніж потрібно, з можливістю доставки додому, - все це він назвав причиною, чому не міг припинити поглинати шкідливу їжу.

У підсумку це призвело до того, що за наступні 10 років чоловік пережив п'ять нападів пневмонії, обзавівся проблемами зі статевою функцією, виразками на ногах, і в цілому став вразливий перед кожною інфекцією.

Загроза втратити зір або ніг стала зовсім реальною.

Поступово діабетик припинив їсти шкідливу їжу на людях або купувати її, але все одно не міг стриматися, якщо бачив недоїдені страви, доїдав їх потай від усіх, поки не вирішив повністю перейти на таке харчування.

Ендрю припинив відвідувати магазини і замовляти їжу додому, харчувався лише тим, що знаходив. Це могли бути залишки салатів з ресторану, шматочок піци в коробці біля смітника, креветки і овочі на дні мисок в закусочних, тощо.

За його словами, таким чином він виступає проти індустрії, яка пропагує переїдання, але в той самий час і обмежує раціон, завдяки чому дійсно став здоровішим, - він називає цей тип харчування кращою дієтою в своєму житті.

"Моя мама була в жаху. Мій лікар був стурбований. Вони не просто побоювалися, що я підчеплю якусь жахливу інфекцію. Вони турбувалися про моє психічне здоров'я - це не те, що робили пристойні люди", - розповідає чоловік.

Нагадаємо, раніше психіатр запропонував дуже несподіваний, але простий спосіб лікування депресії.

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